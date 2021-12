"Wegloses Gelände": So irritiert Merkel mit Zapfenstreich-Musik

Für ihren Humor sind die Briten ja einigermaßen berühmt, und so amüsierte sich der "Guardian" köstlich darüber, dass Angela Merkel die Deutschen mit ihrer ungewöhnlichen Musikauswahl für den Großen Zapfenstreich in "wegloses Gelände" entführt habe. Am Ende, so die Londoner Zeitung, hätten die Deutschen gar das komische Gefühl, Merkel trotz 16 Jahren Kanzlerschaft immer noch nicht richtig zu kennen. Da sei manche Augenbraue hoch gegangen.

Gern würden die Briten eine Punk-Anhängerin enttarnen

Noch lustiger finden die Engländer allerdings, was deutsche Journalisten in den vergangenen Tagen so alles herauslesen wollten aus den drei Musiktiteln, die sich die Kanzlerin für ihren militärischen Abschied wünschte. Der Berichterstatter des "Inside Hook" gibt zu Protokoll, dass Nina Hagens Musik "traditioneller Weise" nicht bei Staatsakten zu hören sei. Um einen "Punk-Song", wie den englischsprachigen Lesern nahe gelegt wird, geht es allerdings wirklich nicht, sondern um einen DDR-Schlager, wenn es auch zweifellos zutrifft, dass Nina Hagens Stimme eine "bizarre" Note hat.

Zu gern würden die Briten, auch die "Daily Mail", in Merkels Innerem doch noch eine "Rockerbraut" freilegen, ja eine Punk-Anhängerin enttarnen, nur damit die Deutschen so schön verdutzt sind. Doch das ist wohl eher ein Wunschtraum der allzeit krawalligen Londoner Massenpresse.

Allerdings war in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu lesen, Nina Hagens satirische Urlaubshymne "Du hast den Farbfilm vergessen" von 1974 sei doch insgeheim feministisch, wenn auch "nicht zuvorderst", und womöglich eine Abrechnung mit unfähigen Männern. Immerhin droht die Sängerin ihrem geliebten Freund Micha die sofortige Trennung an, denn er sei nicht mal in der Lage, an die wichtigste Fotoausrüstung zu denken.

"Kein Mensch glaubt uns, wie schön´s war"

Ob Merkel tatsächlich den Männern eins mitgeben wollte, wird die Welt nie erfahren, ebenso könnten Spötter auf die Idee kommen, sie wolle die Westdeutschen etwas ärgern. Von denen sind ja einige bis heute überzeugt, dass es in der DDR gar keine Farben gab, nur grau. "Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön´s hier war, haha", lautet die dazu passende Textzeile. Und natürlich verwiesen Merkel-Fans auch auf ihre anscheinend hoch entwickelte Fähigkeit, über Ausrutscher hinwegzusehen, wo sie doch 1992 als damalige Ministerin für Frauen und Jugend von Nina Hagen in einer Fernsehtalkshow ("Talk im Turm") wüst beschimpft wurde.

"Ich schreie Sie solange an wie ich will, allerdings!" brüllte die Punk-Lady damals in ihr Headset, bis das vor Angst die Töne verzerrte. "Ich will jetzt sofort nach Hause zu meinen Kindern, weil ich habe die Schnauze voll von ihrer Lügerei."