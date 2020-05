Weggesperrte Schätze: Bayerns Museen in der Corona-Krise

Die Kinder fehlen sehr

Gerade die Kinder sind die Besuchergruppe, um die sich viele bayerische Museumsleiterinnen und –leiter gerade am meisten bemühen. Tatsächlich werden aber die Kleinen die letzte Zielgruppe sein, die man wieder hereinlassen kann. Zu wenig kümmern sich die Jüngsten um Abstandsregeln und korrekte Maskenhygiene.

Trotzdem vermisst Axel Städter von der MEWO Kunsthalle in Memmingen nichts so sehr wie die eigenen museumspädagogischen "Miniateliers" mit Schülerinnen und Schülern aus der Region. Ähnlich wie beim Homeschooling finden diese Jugendkunstaktionen in diesen Tagen als Filme auf Instagram oder Facebook statt. Gerade die MEWO versteht sich als "außerschulischer Lernort". Als Platz, an dem viele Jugendliche erstmals mit Kunst und Kultur in Berührung kommen. Und wenn Museen, aber auch Theater, Konzerthallen, Kinos eine Zukunft haben sollen, dann beginnt die Nachwuchspflege in einer Kunsthalle wie dieser. Wird hier doch der künstlerische Nachlass des 1967 in Memmingen verstorbenen Josef Madlener verwahrt. Dessen Bild "Der Berggeist" inspirierte einst J.R.R. Tolkien zur Figur des Zauberers Gandalf im "Herrn der Ringe".

Lernort Museum

Aber auch mit aktuellen Inhalten kann die MEWO Jugendliche für sich interessieren: Die Museums-Volontärin Linda Blaske erarbeitete in Memmingen mit Schulklassen Ausstellungen wie "Lernort Museum: Was steckt dahinter?". Teil eins konnte kurz vor dem Shutdown noch eröffnet werden. Auf den zweiten Teil – erdacht, aber noch nicht präsentiert – müssen die Kunsthallen-Besucher bis nach den Corona-Einschränkungen warten. Für die Erwachsenen hängt in Memmingen weiter die Malerei von Cigdem Aky. Am 26. April sollte "Ein blauer Himmel" eigentlich geschlossen werden. Die attraktiven, gestisch gemalten Bilder mit den starken Farbkontrasten dürfen jetzt mindestens noch drei Wochen länger hängen. Vor der Schließphase konnte die in München ausgebildete Künstlerin Aky noch ein Werk verkaufen und ist deshalb zur Verlängerung der Ausstellung besonders motiviert.

Aktivierung von Jugendlichen

Der ehemalige Galerist und aktive Kunstsammler Heiner Friedrich ist eine fast schon legendäre Figur. In München, Köln und New York war er ein zentraler Player der Kunstszene der letzten 50 Jahre. Im oberbayerischen Traunreut hat er sich mit "DASMAXIMUM" in ehemaligen Industriegebäuden einen Lebenstraum erfüllt. Auf 5000 Quadratmetern sind ganze Hallen einzelnen Künstlern wie Andy Warhol, Dan Flavin, Walter De Maria oder Georg Baselitz gewidmet. Maximum-Leiterin Birgit Löffler langweilt sich während der Schließung eher nicht. Auch ihr geht es in erster Linie um die Jugend: Mit zwei Kolleginnen sitzt sie über neuen "Aktivblättern". Bastel- und Arbeitsbögen für Schüler und Schülerinnen aus der Umgebung, die das MAXIMUM in Klassenstärke regelmäßig besuchen. Das neue Aktivblatt zu Georg Baselitz enthält zum Beispiel die grundsätzlich für alle Altersstufen hochinteressante Feststellung: "Deine Körpergröße beträgt acht Mal die Länge deines Kopfes. Georg Baselitz spielt mit diesen Proportionen… Vergleiche sie mit deinem eigenen Körper". Ein weiteres neues Aktivblatt entsteht gerade zu Joseph Beuys, dessen 100. Geburtstag im Jahr 2021 begangen werden wird. Im Maximum wird in Nachfolge der berühmten Documenta-Aktion in Kassel 1987 eine Eichen-Allee gepflanzt, begleitet von einem Aktivblatt für Schulklassen. Von der Wichtigkeit der Jugendarbeit ist Birgit Löffler zutiefst überzeugt: "Traunreut ist ein industriell geprägter Ort mit Bewohnern aus vielen Nationen. So eine Gemeinde muss über die Jugend gewonnen werden." Ja und an einer "Chronik des Jahres 2019" schreibe sie auch. Arbeiten, zu denen man sonst halt nicht kommt.

Die Freiheit der Kunst im Park

Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, gegründet 1970, hätte in diesem Sommer 50-jähriges Bestehen feiern können. Wirklich dumm gelaufen! Einstweilen wurden alle Ausstellungen in den Herbst verschoben, auch die Schau "Lovis-Corinth-Preis 2020: Peter Weibel – Post? Europa" mit dem wirbeligen Leiter des ZKM in Karlsruhe und seiner Medienkunst. So verlegt man sich in Regensburg vorerst auf die beliebte und vor allem weiterhin zugängliche städtische Parklandschaft. Man bietet erstmals einen Kunstguide für Smartphones zu den Skulpturen aus der Sammlung, die sich im Stadtpark befinden. Da wird der Corona-Spaziergang glatt zum Museumsbesuch. Und: Unter dem Motto "StellDichEin" suchen hinter den Säulen des Portals zum Kunstforum die Mitarbeiterinnen einzelne Papierarbeiten aus der Sammlung heraus, die dann in einer Museums-Sommer-Jubiläums-Schau der kleineren Art Bezug auf die Gemälde in der Dauerausstellung nehmen sollen.