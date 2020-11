Wegen Trump: "Schadenfreude" unter Top Ten-Wörtern in den USA

Überraschung zum Jahresende: Ausgerechnet das deutsche Wort "Schadenfreude", das auch in der englischsprachigen Welt verwendet wird, hat es 2020 in die Top-Ten-Hitliste der am meisten nachgeschlagenen Vokabeln in den Vereinigten Staaten geschafft. Grund dafür: Die Covid-19-Erkrankung des US-Präsidenten. Nach dem Trendbarometer des Online-Wörterbuchs Merriam-Webster, des wichtigsten Sprachlexikons der USA, wurde "Schadenfreude" im laufenden Kalenderjahr genau 24.800 Prozent häufiger angeklickt als sonst üblich. Am 2. Oktober wollten sogar 30.500 Prozent mehr Amerikaner als gewöhnlich wissen, was es mit dem "Fremdwort" auf sich hat.

Amerikaner hatten zwei Anlässe für "Schadenfreude"

Große amerikanische Zeitungen titelten an jenem Tag, das Corona-Testergebnis von Trump und seiner Ehefrau habe international zu einem "gewissen Maß an Schadenfreude" geführt ("USA Today") bzw. wichtige Politiker wie Wladimir Putin hätten "kaum verhüllte Schadenfreude" geäußert ("Chicago Tribune"). Das sorgte unter den Lesern und Fernsehzuschauern offenkundig für viel Neugier darauf, was der für Amerikaner fremdartige Ausdruck eigentlich bedeutet.

Und es gab einen weiteren Grund für jede Menge "Schadenfreude": Im vergangenen März mussten sich 32 Promi-Eltern vor einem Distriktsgericht in Boston dafür verantworten, dass sie versucht hatten, ihren Kindern mit Hilfe von Bestechung und Lügengeschichten das Studium auf Elite-Unis zu ermöglichen. Unter den Beschuldigten waren Vorstandsvorsitzende, ein Modedesigner und zwei Hollywood-Schauspielerinnen.

"Wer es in den USA laut sagt, klingt witzig"

Der Merriam-Webster erklärt das deutsche Lehnwort mit dem Hinweis, es sei im Englischen ein Leckerbissen für ausgesprochene "Vokabelfans", der regelmäßig bei Buchstabier-Wettbewerben und Rechtschreib-Tests auftauche, und zwar einerseits, weil er so schwer auf die Reihe zu bekommen sei, andererseits weil es so unglaublich witzig klinge, den Begriff laut herauszurufen. Dass er Amerikanern nicht ganz leicht von der Zunge gehe, erhöhe wohl nur den Spaß: "Tatsächlich ist dieser Eintrag in unserer Aussprache-Datenbank der meist geklickte im ganzen Lexikon", schreibt der Merriam-Webster in der Jahresbilanz. Und wie wird den Amerikanern schriftlich bei der korrekten Aussprache geholfen? Richtig artikuliert höre sich der Begriff so an: "SHAH-dun-froy-duh".

Es reichte für "Schadenfreude" jedenfalls für Platz 7 im Jahres-Ranking, zwischen "Antebellum" und "asymptomatic", wobei "Antebellum" deshalb Thema war, weil sich eine gleichnamige Band im Juni in "Lady A." umbenannt hat und im September ein Horror-Film mit diesem Wort als Titel herauskam.

Auf Platz 1 in der Liste des Merriam-Webster kam natürlich das "Corona-Virus", wie in vielen Ländern der Welt, aber auf Platz 2 findet sich schon "defund", auf deutsch etwa "staatliche Mittel entziehen". Das Wort nimmt Bezug darauf, dass der Polizei in vielen US-Städten rassistische Gewalttaten vorgeworfen wurden und Kritiker deshalb verlangten, diesen Sicherheitskräften Zuschüsse zu streichen.