Wegen Sklaverei: New Yorker Stadtrat verbannt Thomas Jefferson

Seit über 100 Jahren tagt der Stadtrat von New York unter einer etwa zwei Meter großen Statue des dritten US-Präsidenten und maßgeblichen Mitverfassers der Unabhängigkeitserklärung von 1776, Thomas Jefferson. Das Kunstwerk ist eine verkleinerte Replik einer Bronze des französischen Bildhauers Pierre-Jean David d’Angers (1788 - 1856), die in der Rotunde des Capitols in Washington D.C. steht. Seit rund zwanzig Jahren wird in New York darüber gestritten, die Skulptur aus dem Sitzungssaal des Rathauses zu entfernen. Grund dafür: Der Großgrundbesitzer Thomas Jefferson soll mehrere hundert Sklaven beschäftigt haben und mit der Bediensteten seiner Ehefrau, Sally Hemings, sogar Kinder gezeugt haben.

Republikaner: "Sind wir komplett irre geworden'?"

Es wird erwartet, dass der zuständige Ausschuss für "Kunst am Bau" das umstrittene Standbild als Dauerleihgabe an die New Yorker Historical Society übergeben und damit vom angestammten Platz entfernen wird. In der "New York Times" wird Ex-Stadtrat Charles Barron, der sich seit Jahrzehnten für den Abbau der Statue einsetzt, mit dem Satz zitiert: "Wie zum Teufel können die Leute jemanden als Helden betrachten, der hunderte von Afrikanern versklavte, der ein Rassist war, der behauptete, wir seien minderwertig und der ein sklavenhaltender Pädophiler war?"

Bürgermeister Bill de Blasio vermied es, in der aktuellen Kontroverse klar Stellung zu beziehen. Er sagte: "Der Stadtrat äußerte sich aus eigener Überzeugung heraus, was er für richtig hält. Für mich ist die Sache also klar. Wenn sie das wollen, werde ich das als Vertreter der Exekutive akzeptieren." Der Republikaner Curtis Sliwa, der am 2. November bei den Bürgermeisterwahlen antritt, gab sich empört, kündigte an, die Entscheidung rückgängig zu machen, wenn er gewählt wird und schimpfte: "Sind wir komplett irre geworden und haben wir unsere Geschichte vergessen?"

Jefferson: "Sklaverei hat fraglos unglücklichen Einfluss"

Der Auftraggeber des 1834 geschaffenen Kunstwerks, der Marineoffizier Uriah P. Levy, nahm vom Publikum anfangs Eintritt, um Geld für soziale Zwecke zu erwirtschaften. Seit etwa 1910 soll das Jefferson-Denkmal im Plenarsaal das New Yorker Stadtrats stehen.

In seinem Essay "Notes on the State of Virginia" (1785) forderte Jefferson zwar, die Ansiedlung weiterer Sklaven in Virginia zu unterbinden und alle Kinder, die nach dem 31. Dezember 1800 geboren würden, in die Freiheit zu entlassen, doch gleichzeitig schrieb er: "In Ländern mit warmem Klima wird niemand selbst arbeiten, wenn er andere für sich schuften lassen kann. Das ist so offenkundig, dass von allen Sklavenhaltern tatsächlich nur ein sehr geringer Teil berufstätig ist."

Aus heutiger Sicht befremdlich, interessierte er sich mehr für die sozialen und psychischen Auswirkungen der Sklaverei auf die US-Bürger als auf die Betroffenen: "Es gibt fraglos einen unglücklichen Einfluss auf das Verhalten unserer Bevölkerung durch die Existenz der Sklaverei unter uns. Das ganze Verhältnis zwischen Herr und Sklave ist ein immerwährendes Beispiel heftigster Emotionen, unablässiger Despotismus auf der einen, entwürdigende Unterwerfung auf der anderen Seite. Unsere Kinder beobachten das und lernen davon, denn der Mensch ist ein nachahmendes Lebewesen."