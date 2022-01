Wegen Rufschädigung: Rekord-Schmerzensgeld für Rapperin Cardi B

Cardi B, die als Belcalis Marlenis Almanzar in New York geboren wurde, wurde mit dem Reality-TV-Format "Love & Hip Hop: New York" seit 2015 in den USA bekannt. Im September 2016 erschien ihr erstes Album "Underestimated". Es folgten weitere beim Label Atlantic Records. Das "Time"-Magazine kürte sie 2018 zu einer der einflussreichsten 100 Personen der Welt. Ein Jahr darauf holte Cardi B einen Grammy für das beste Rap-Album ("Invasion of Privacy").

Obama schätzt Cardi B

Nach einem Brand in einem Hochhaus in New York mit 19 Stockwerken, bei dem mindestens 17 Personen umgekommen waren, übernahm Cardi B in dieser Woche die Kosten für die Bestattung der Opfer. "Ich kann gar nicht anfangen mir vorzustellen, was für Schmerzen und Qualen die Familien der Opfer durchstehen müssen, aber ich hoffe, dass es ihnen dabei helfen wird, weiterzumachen und zu heilen, wenn sie sich keine Sorgen über die Kosten der Bestattungen für ihre geliebten Menschen machen müssen", hieß es in einer Stellungnahme, die sie verbreiten ließ.

Im Dezember letzten Jahres hatte Cardi B mit dem Geburtstagsgeschenk für ihren Mann Kiari Kendrell Cephus ("Offset") für Wirbel gesorgt: Sie überreichte ihm kurzerhand einen Scheck über zwei Millionen Dollar: "Er hat ja buchstäblich alles." Schon 2019 bekam er von ihr einen Kühlschrank – gefüllt mit Geldscheinen.

Cardi B darf sich damit schmücken, dass ihre Musik zu den Lieblingstiteln von keinem Geringeren als Barack Obama zählt. Er nahm sie in sein persönliches "Trend-Barometer" auf.

Auf Twitter bekam die Rapperin viel Unterstützung: "Sie gewann ihren Prozess, und eine Bande von anderen lügenhaften Trollen wird sich auf ähnliche Niederlagen einstellen müssen. Öffnet die Tore und lasst die Beleidigungsklagen hinein fluten", schrieb ein User.