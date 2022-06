Wegen "Mittelfinger" von US-Diplomat: "Lyrik-Krieg" in Moskau

Unverzeihlich, dass die amerikanische Botschaft in Moskau dem großen russischen Dichter Puschkin zu dessen 223. Geburtstag gratulierte, aber den falschen Vornamen wählte. "Ich möchte darauf hinweisen, dass die Welt am 6. Juni, dem Geburtstag des herausragenden russischen Dichters Alexander Sergejewitsch Puschkin, den Tag der russischen Sprache feiert", so die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, empört an die Adresse der Amerikaner: "Ich komme nicht darüber hinweg und sage speziell an unsere sogenannten Partner gerichtet, dass Puschkins Name Alexander Sergejewitsch ist, nicht Iwan Sergejewitsch. So heißt Turgenjew. Oder meinten unsere hochintelligenten Freunde vielleicht Schmeljow? Sagen Sie es mir einfach, ich bin interessiert. Ich meine, die amerikanischen Regierungsbehörden haben Alexander Sergejewitsch Puschkin genau so genannt, er tut uns übrigens leid."

"Sie machen lieber Brücken dicht"

Mag sein, dass Sacharowa dabei an ihren Chef dachte, denn Außenminister Sergei Lawrow gilt als Lyrik-Fan und schreibt selbst patriotische Gedichte. Jetzt versuchte sich auch Sacharow mit Poesie, allerdings eher einem Epigramm oder einer Xenie, also einem Spottgedicht. Anlass dafür: Der US-Diplomat und Marineattaché in der US-Botschaft in Moskau, Samuel Dale, knipste sich auf einer offensichtlich privaten Radltour durch Moskau vor einem Laternenmasten, an dem ein "Z"-Aufkleber klebte. Auf Fotos, die im Netz kursieren, ist zu sehen, wie Dale seinen Mittelfinger vor dem russischen Propaganda-Symbol ausstreckt und sein Handy davor hält, um eine Aufnahme zu machen. Anscheinend wurde die Szene von einer Überwachungskamera festgehalten.

Wird Diplomat ausgewiesen?

Wie das russische Außenministerium behauptete, soll Dale nicht zum ersten Mal mit "unzüchtigen" Gesten aufgefallen sein. Der jüngste Vorfall verletze den neuen Paragrafen im russischen Strafgesetzbuch, wonach "öffentliche Handlungen, die darauf abzielen, den Einsatz der Streitkräfte zu diskreditieren", eine Ahndung erfordern. Sacharowa ergänzte in Versen, frei übersetzt: "Dem Außenministerium schreiben sie nicht/ machen lieber Brücken dicht./ Bis wir sie allesamt schassten/ nehmen sie Finger, Straße und Masten." Das wurde als Hinweis darauf interpretiert, dass Dale wohl in Kürze ausgewiesen wird.

Der kremlfreundliche Politologe Sergei Markow scherzte per Telegram, der Mann stelle ganz offensichtlich "eine Gefahr für Russland" dar. Er sei "psychisch labil": "Was kann man da von ihm erwarten?"

Sacharowa schrieb für intime Stunden "Offenbarung"

Die umtriebige, modebewusste und netzpräsente Maria Sacharowa gilt nationalistischen Kreisen in Russland übrigens als eine Art "Popstar", ist sie doch um keine Propaganda-Lüge verlegen. Und wenn nötig, hat sie wie Lawrow immer ein paar "poetische" Zeilen parat. Im Ural gab sie kürzlich ihre Arbeit "Offenbarung" zum Besten, weil die Atmosphäre ausreichend "intim" dafür sei: "Es sind Hunderte von Menschen in der Nähe. Es liegen Tausende von Leichen herum. Sie alle rufen mir Prophezeiungen zu, du wirst für immer allein bleiben, so ist dein Schicksal, dein Schicksal ist Einsamkeit."

Damit keine Unklarheiten aufkommen konnten, steuerte die Sprecherin auch gleich die Erläuterung bei: "Ich habe darüber geschrieben, was wir jetzt durchmachen müssen. Wenn die ganze Welt versucht, uns zu beeinflussen - du bist allein und falsch gewickelt, es ist niemand bei dir, wir isolieren dich, du haderst mit dir selbst, du kannst nicht leben, wir werfen dich raus. Und wie wir mit unserer erstaunlichen Stärke, der Stärke der Geschichte, der Stärke unserer Vorfahren im Großen und Ganzen, ohne mehr zu sagen, mit Würde und Ehre in den historischen Strom gestiegen sind, der für uns bestimmt war."

Hinweis auf "Vergebliche Müh"

Zum Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine hatte Sacharowa übrigens ein Gedicht des Lyrikers und Diplomaten Fjodor Tjuttschew zitiert (1803 - 1873), Titel "Vergebliche Müh": "Je liberaler, desto vulgärer sind sie, Zivilisation ist für sie ein Fetisch, aber ihre eigentliche Idee ist ihnen unzugänglich. Egal, wie Sie sich vor ihnen beugen, meine Herren, Sie werden keine Anerkennung aus Europa bekommen: In ihren Augen wirst du immer ein Leibeigener bleiben, kein Diener der Aufklärung."