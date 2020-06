Wegen ihm heulte Romy: Claus Biederstaedt gestorben

Biederstaedt debütierte 1952 auf der Leinwand, nachdem er es zuvor ein paar Semester mit einem Medizinstudium versucht hatte. Doch die Schauspielerei faszinierte ihn dann doch deutlich mehr. Gefragt, wie er den Kontakt zum Publikum herstelle, seufzte er mal: "Ach Gott, das ist sehr, sehr unterschiedlich geworden. Die Leute sind durch die Überfütterung mit Informationen im Fernsehen und in den Zeitungen - wobei das Fernsehen sicherlich den Vogel abschießt - so wahnsinnig schwer wieder auf den naiven Standpunkt eines Theaterbesuchers zu kriegen."

Dauerliebhaber vom Dienst

Als Synchron-Stimme von so prominenten Hollywood-Größen wie Marlon Brando, Peter Falk und James Garner war Biederstaedt vielfach präsent, was ihm manchmal übrigens peinlich war. So hielt er manche Passage aus dem erotischen Brando-Film "Der letzte Tango von Paris" (1972) für geradezu "obszön" und scheute sich vor lauter Scham, seine Frau mit in die deutsche Premiere zu bringen. Seine Einsätze als fröhlicher, unkomplizierter Dauerliebhaber vom Dienst nervten Biederstaedt eigentlich, weil er sich als deutlich ernsthafteren Typ sah, eine Neigung, die er beim Synchronisieren ausleben konnte - wenngleich er bitter bemerkte: Er spreche dort die Rollen, die ihm als Schauspieler in Deutschland nicht zugetraut würden. Stattdessen verdiente er sein Geld mit Episoden-Auftritten in so populären TV-Serien wie der "Schwarzwaldklinik", "Derrick" und dem "Alten".

Die Knef wollte ihn nach Hollywood holen

Als Hildegard Knef ihn mit nach Hollywood holen wollte, scheute er sich vor dem Sprung in die US-Filmmetropole, weil ihn ein dortiger Produzent rechtzeitig gewarnt hatte, dort seien "gute Typen" gefragt, weniger "gute Schauspieler". Im Nachhinein sah sich Biederstaedt in seiner Skepsis bestätigt und verwies darauf, dass zu seiner großen Zeit, also in den Sechzigern, außer Gert Fröbe kein deutscher Darsteller in den USA wirklich eine Karriere machte, die den Namen verdiente. Später wurde vor allem das Boulevardtheater Biederstaedts künstlerische Heimat, bis er Anfang der achtziger Jahre nach mehreren Krebsoperationen deutlich kürzer treten musste. Er hatte einen Teil seiner Zunge verloren, was das Sprechen naturgemäß sehr erschwerte.

Am vergangenen Donnerstag ist Biederstaedt nach Angaben seines Sohnes kurz vor seinem 92. Geburtstag gestorben.