Wegen Hongkong-Doku: Oscar-Gala soll in China ignoriert werden

Viel Aufregung um 35 Minuten: In Hollywood, und nicht nur dort, wird so mancher Filmproduzent inständig hoffen, dass die Academy am 26. April bei der nächsten Oscar-Preisverleihung nicht den Kurzfilm "Do Not Split" des Norwegers Anders Hammer auszeichnet. Für diesen Fall ist damit zu rechnen, dass Chinas Autoritäten sehr unwirsch reagieren werden. Schon wegen der Nominierung gibt es hinter den Kulissen erhebliche Irritationen. In dem Film geht es um die Unruhen in Hongkong: Neben Massenprotesten sind auch Gewaltszenen zu sehen, außerdem wird die zunehmende Verzweiflung der Demonstranten nach der Verabschiedung drakonischer neuer Sicherheitsgesetze gezeigt.

Lokale Sender sollen Oscars ignorieren

Die chinesische Zensurbehörde soll nach Informationen des Nachrichtendienstes Bloomberg und der Hongkonger Tageszeitung "Apple Daily" lokale Medien angewiesen haben, die Oscar-Gala keinesfalls live zu übertragen und das Thema in diesem Jahr überhaupt so weit wie möglich zu ignorieren. Nur "unumstrittene'" Preise sollen demnach Erwähnung finden.

Der "Hollywood Reporter" (THR) beruft sich auf Quellen beim chinesischen Staatsfernsehen CCTV, wonach noch nicht abschließend entschieden wurde, ob dort eine Übertragung der Zeremonie in irgendeiner Form in Frage kommt. Offenbar warten die Verantwortlichen noch auf Anweisungen. Normalerweise wird die Oscar-Nacht auf M1905 gestreamt, einem Angebot des Filmkanals CCTV6. Weil die Oscarverleihung durch die Zeitverschiebung in China stets auf einen Montagmorgen fällt, sendet das Staatsfernsehen üblicherweise abends einen Zusammenschnitt.