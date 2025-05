Wegen Geburtenknick: Russischer Oligarch will Renten abschaffen

Das sei so ähnlich, als ob Meinungsforscher in einen Operationssaal eindringen, den narkotisierten Patienten fragten, was er über die Abschaffung der Renten denke und dessen "Reaktionen" festhielten, so Politologe Maxim Scharow (externer Link) . Politblogger Anatoli Nesmijan schrieb (externer Link), die "traditionellen Werte" würden in Russland von Menschen vertreten, "die es nicht eilig" hätten, selbst danach zu leben: "Ihr Wunsch, uns ins Mittelalter oder gar in die Höhlen zurückzuversetzen, lässt uns nicht los."

Malofejew sei ein "Sozialdarwinist" und versuche, Russland auf das Niveau afrikanischer Staaten herunterzudrücken, argumentierte einer der wichtigen Debattenteilnehmer mit 124.000 Fans (externer Link) . Die Kreml-Elite spiele mit dem Feuer, war zu lesen. Die Renten-Debatte könne noch "sehr unangenehm" werden.

"Frage der nationalen Sicherheit"

Aus rechtlicher Sicht seien die Vorschläge zur Abschaffung der Renten "extremistisch und als Untergrabung der Grundlagen des russischen Staatssystems" einzustufen, wetterte ein weiterer Kommentator (externer Link) : "Ich hoffe sehr, dass die Strafverfolgungsbehörden in einer so schwierigen Zeit, wie sie das Land derzeit durchlebt, sehr hart auf alle Versuche reagieren, Panik und absurde Gerüchte in der Öffentlichkeit zu säen."

Der Geburtenschwund sei jedenfalls alarmierend, so Militär-Blogger Oleg Sarow (378.000 Fans), und obendrein sicherheitsrelevant (externer Link) : "In Russland wird das Problem durch die enormen Flächen und die geringe Bevölkerungsdichte noch verschärft. Der Bevölkerungsrückgang ist eine Frage der nationalen Sicherheit, da die Bevölkerung möglicherweise nicht ausreicht, um die erstaunlich großen Rohstoffreserven zu schützen."