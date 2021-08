Wegen Foto mit weiblichen Akten: Facebook sperrt Kunstmuseum

Der Algorithmus hat wieder zugeschlagen und traf diesmal ein Kunstmuseum mitten in der Urlaubssaison: Seit Mitte Juli war die Facebook-Seite des Mu.Zee in Ostende offline. Die Verantwortlichen des Ausstellungsbetriebs sprechen von "Nacktzensur" und werfen dem amerikanischen Konzern vor, es den Museen nicht gerade leicht zu machen.: "Wir hoffen daher, dass Facebook diesen Fehler schnell erkennt und das Posten von Kulturerbe erlaubt", heißt es auf der Startseite des Mu.Zee.

Algorithmus reagiert auf Akt-Skulpturen

Das Museum zeigt moderne Kunst, speziell vom Künstler Constant Permeke (1886 - 1952), einem Vertreter des flämischen Expressionismus. Offenbar ist ein Foto von ihm aus seiner Werkstatt in Jabbeke der Grund, dass die Filter von Facebook aktiv wurden: Der Künstler steht 1938 in seinem Atelier zwischen zwei überdimensionalen weiblichen Akt-Skulpturen. Weil er die Werke später zerstörte, sind sie nur durch seltene Fotos überliefert.

"Das ist wirklich eine Katastrophe, denn ein Großteil unserer Kommunikation läuft über Facebook. Wir haben eine Seite mit 16.000 Followern, und wir haben viel Arbeit hineingesteckt. Wir würden es lieber vermeiden, einfach so eine neue Seite zu erstellen", sagte Mu.Zee-Pressechefin Colette Castermans der niederländischen Zeitung "Nieuwsblad". Demnach gelang es dem Museum zunächst nicht, mit Facebook in Verbindung zu treten. Erst nach umfangreicher Presseberichterstattung am vergangenen Montag habe Facebook ohne weiteren Kommentar die Seite am Dienstag wieder freigeschaltet.