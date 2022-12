Wegen Corona: Zwei Drittel weniger Besucher in Kinos und Museen

Im ersten Jahr der Coronapandemie haben Kultureinrichtungen in Deutschland durch pandemiebedingte Schließungen und restriktive Zugangsregeln dramatische Einbußen erlebt. Kinos verzeichneten 2020 mehr als zwei Drittel weniger Besucher als noch im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt 38,1 Millionen Kinobesuche konnten gezählt werden - der niedrigste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000.

63 Prozent weniger Besuche in Museen

Jeder Einwohner ging im Schnitt 0,5 Mal ins Kino. 2019 hatte diese Zahl noch bei 1,4 gelegen. Auch Museen hatten 63 Prozent weniger Besuche als 2019. Mit 41,5 Millionen Besuchern war auch das ein Negativrekord. Im Schnitt ging 2020 jeder in Deutschland 0,5 Mal ins Museum, vor der Pandemie war es noch 1,3 Mal.

Bei den öffentlichen und privaten Theatern war bereits die Spielzeit 2019/2020 teilweise betroffen. In diesem Zeitraum gingen mit 18,4 Millionen Besuchern 30 Prozent weniger Menschen ins Theater als in der Spielzeit 2018/2019. Im Schnitt besuchte jeder Mensch das Theater in der Spielzeit 2019/2020 0,2 Mal.

Leichte Erholung bei den Kinobesuchen

Für das Kino gab es laut dem bereits vorliegenden Datenmaterial 2021 eine leichte Erholung. Die Betreiber zählten vier Millionen mehr Besuche als 2020. Entsprechende Zahlen für Museen und Theater lagen noch nicht vor.

Mit Informationen der afp