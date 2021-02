vor 29 Minuten

Wegen Corona: Wieder kein "Hafensommer" in Würzburg

Konzerte unter freiem Himmel, Bühne im Wasser, Blick auf die Weinberge: So findet der "Hafensommer" in Würzburg normalerweise statt. Doch wegen Corona kann die beliebte Konzertreihe zum zweiten Mal nicht in gewohnter Form ablaufen.