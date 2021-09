Wegen Corona-Politik: Hito Steyerl lehnt Bundesverdienstkreuz ab

Wie die Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit" vorab berichtet, lehnt die in München geborene, weltweit gefeierte Filmemacherin und Kunstprofessorin Hito Steyerl die für Oktober geplante Überreichung des Bundesverdienstkreuzes ab. In einem Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schreibe die engagierte Autorin demnach: "In den letzten 18 Monaten hat sich erwiesen, dass die Bereiche Bildung und Kultur in der Krise am wenigsten zählen."

Steyerl, die an der Berliner Universität der Künste (UdK) Medienkunst unterrichtet und im Ranking der weltweit wichtigen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur regelmäßig ganz vorne landet, kritisiert insbesondere, dass es zwar "Vorschläge für eine solidarische und gemeinsame Bewältigung der Corona-Krise gegeben" habe, zum Beispiel "einen umfassenderen und dafür kürzeren Lockdown", all diese Anregungen seien jedoch von der Politik nicht aufgenommen worden: "Die regierenden Parteien haben es jedoch vorgezogen, einen disproportionalen Anteil der sozialen Konsequenzen der Pandemie auf den nichtkommerziellen Kultur- und den Bildungsbereich abzuwälzen, auf Freischaffende, Schüler, Schülerinnen und Studierende – auf Menschen also, die ohnehin eher weniger Ressourcen haben und vom Digitalisierungsrückstand doppelt hart getroffen werden."

Kritik auch am Berliner Schloss

Steyerl fordert der "Zeit" zufolge außerdem "Maßnahmen gegen strukturelle Diskriminierungen und gegen rechten Terror". Konkret kritisiert sie den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, in dem das Humboldtforum untergebracht ist, wo schwerpunktmäßig außereuropäische Kunst gezeigt werden soll: "Stattdessen gibt es jetzt ein brandneues Fake-Schloss in Berlin, voll kolonialer Raubkunst." In einem Gespräch mit dpa hatte Steyerl bereits im Juli 2020 gefordert, die Bestimmung des Schlosses umzuwidmen. Der Schwerpunkt solle demnach nicht auf den Weltkulturen liegen, sondern vielmehr auf lokalen Lebensweisen: "Es klingt paradox, aber da jetzt auf verschiedensten Ebenen klar wird, dass die Ära neoliberaler Globalisierung vorbei ist – warum nicht das Berliner Schloss neu definieren als 'Palast der vernakularen Kulturen'." Unter dem englischen Begriff "vernacular" wird die Umgangssprache verstanden, der Volksmund oder auch die Mundart.

Die Alltagskulturen seien "ultrakomplex und interessant und heben sich himmelweit von den pompösen und deplatzierten Kulturvorstellungen ab, die in diese überflüssige Hülle hineindiktiert wurden", so Steyerl damals: "Dort könnte ökologische und technische Kompetenz entwickelt werden, die aus den Nachbarschaften und konkreten Lebensumgebungen kommt und zu deren nachhaltiger Selbstverwaltung beiträgt, anstatt peinliche nationale Selbstdarstellung zu betreiben."

Steyerl wurde mit ihrem zehnteiligen Episodenfilm "Normalität" (1999 - 2001) und ihrem Film-Essay "November" (2004) bekannt. Sie wurde zuletzt mit großen Ausstellungen im Neuen Berliner Kunstverein, im K21 in Düsseldorf und im Centre Pompidou in Paris geehrt.