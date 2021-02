Wegen Corona: Kunst im Schaufenster statt im Atelier

In Seelenruhe zerschneidet Sebastian Hertrich eine ausrangierte Computerplatine. Der 35-jährige klebt die Kunststoff-Ecke auf eine Frauenbüste und arbeitet an seinem Kunstwerk. Und das im Schaufenster eines ehemaligen Bekleidungsgeschäfts. Der Künstler hofft so auf ein paar soziale Kontakte, auch wenn es nur durch die Schaufensterscheibe ist.

Nürnberger Künstler stellt "Trojaner-in" ins Schaufenster

Sebastian Hertrich hat eigentlich in Oberammergau Holzbildhauerei gelernt. Nach einem Kunststudium in Weimar ist er aber moderner unterwegs: Statt mit Holz arbeitet er mit ausrangierten Computerplatinen. Er zerschneidet sie in kleine Stücke und klebt sie nach einem eigens entwickelten Verfahren auf Skulpturen. Derzeit entsteht eine "Trojaner-in". Sebastians Kunst ist stets mit Augenzwinkern konzipiert, hat aber einen gesellschaftskritischen Hintergrund.

Kunst mit Aussage und Humor

Ein Trojaner ist eine in ein Computersystem eingeschleuste Schadsoftware. Seine "Trojaner-in" trägt deshalb einen Kapuzenpulli und versteckt sich hinter einer dunklen Sonnenbrille. Vor zwei Jahren erschuf der Künstler "Big Data", vollgefressen mit Datenwust. Eine adipöse Menschengestalt, beklebt mit grünen Platinen. Wie transparent der Mensch durch den Datenaustausch wird, symbolisiert ein durchsichtiger Jesus an einem Platinenkreuz. Hertrichs Arbeiten beweisen Humor. Das offenbart sich auch in seinem Scarabäus, einem Totenkäfer aus grünen Platinen. Im Englischen ist ein "Bug" ein Schadinsekt, also ein Fehler in der Software.

Schaufenster als Alternative zu Ausstellungen

Die Skulpturen, die Sebastian Hertrich als Ausstellungsstücke benutzt, stellt der Künstler in einem anderen Arbeitsraum her, weil beim Schnitzen und Schleifen viel Feinstaub entsteht. Die Fertigstellung der Kunstwerke aber erfolgt im Schaufenster in der Nürnberger Bergstraße unterhalb der Kaiserburg. "Ich setze mich ins Schaufenster, um die Abstinenz von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen auszugleichen", sagt Hertrich. Zudem sei der künstlerische Schaffensprozess kein Geheimnis. Halb öffentlich entstehen hier auch Bilder, die an die Holz-Einlegearbeiten vergangener Jahrhunderte erinnern. Seine Motive wie der Energie-Drink, der alles beschleunigen soll, sind aus kleinen Platinen-Stücken zusammengefügt. Intarsienarbeiten des Computerzeitalters.

Passanten motivieren den Künstler

Für Sebastian Hertrich ist der öffentlich einsehbare Arbeitsplatz ein Gewinn: "Ich hatte auch schon Ateliers im Off-Space. Da wäre man jetzt schon ganz schön alleine, wenn niemand kommt und mal den Daumen hoch zeigt." Immer wieder bleiben Passanten stehen und schauen, was hinter der Scheibe passiert. So bekommt der Künstler spontane Rückmeldungen und tritt in Interaktion mit seinem Publikum. Ein erstauntes Lächeln, ein hoch gestreckter Daumen, ein freundliches Winken. Sebastian freut sich über kleine Gesten menschlichen Miteinanders - und zieht daraus neue Motivation.

Kunst im Viertel von Albrecht Dürer

Anwohner Dietrich Haböck, selbst Musiker und an Kunst interessiert, findet die Idee großartig: "Wunderbar. Da bekommt man mal was live mit." Auch Hannes Ziener, der sonst Touristen durch die benachbarten Felsengänge führt, empfindet die Kunst im Schaufenster als eine Bereicherung für die Altstadt unterhalb des Tiergärtnertor Platzes. "Weil das hier schon immer ein Künstlerviertel war. Albrecht Dürer wohnte um die Ecke. Im Mittelalter hat hier die Kunst geblüht. Inzwischen aber haben wir zu wenig Kunst hier", meint Haböck. Die Kunst im Schaufenster bringt also etwas Abwechslung in den sonst kunstlosen Alltag der Passanten, ist eine Win-Win-Situation. Sebastian Hertrich ist inzwischen von seinem Arbeitsplatz hinter Glas so überzeugt, dass er auch nach der Pandemie weiter im Schaufenster arbeiten will. Dann dürfen die Passanten nicht nur durch die Scheibe zuschauen, dann dürfen sie auch reinkommen, Fragen stellen - und kaufen.