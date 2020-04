Wegen Corona: Kostenlose Livestreams für Künstler in Würzburg

Alle Kunstformen sind willkommen

Das kostenfreie Angebot des Lucky Panda-Studios richtet sich nicht nur an Sängerinnen und Sänger, sondern soll alle Kunstschaffenden aus Würzburg und der Region unterstützen. "Alle Künstler sitzen im gleichen Boot. Wir wollen eine Plattform bieten. Wir sehen uns aber nicht als Jury, die aussortiert“, so Frédéric Gerth. Wer Interesse hat, kann sich direkt an das Lucky Panda-Studio wenden. HIER geht es zum Kontakt.

Streams in guter Bild- und Tonqualität

Viele Künstler geben derzeit Online-Konzerte, etwa auf ihren Facebook-Seiten oder Youtube-Kanälen. Dafür nutzen die meisten ihr Smartphone oder eine eigene Kamera und spielen zu Hause in ihrem Wohnzimmer. In einem professionellen Filmstudio hingegen gibt es mehrere Kameras, Bild- und Tonmischer. Dadurch sei die Qualität der Livestreams viel höher, so Gerth.

Optisch in Szene gesetzt wird das Ganze vom Studioteam um Betreiber Frédéric Gerth. Für den Auftritt von Danny Vox hat er zum Beispiel extra Baumstämme aus dem Wald geholt, Pflanzen in seinem Studio aufgestellt und Bäume per Beamer an die Wand projiziert. Gestreamt wird auf dem Youtube-Kanal von Lucky Panda live und kostenlos. Die Auftritte sollen jeweils rund eine Stunde dauern. Auch hinterher kann man sie noch im Internet ansehen.

Hier geht es zur Aufzeichnung des Livestreams: