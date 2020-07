Wegen Corona: Keine "Urlaubs-Priester" aus dem Ausland

Die Gläubigen aus dem niederbayerischen Pfarrverband Steinzell haben sich schon daran gewöhnt, dass der US-amerikanische Priester Roberto Gonzalez aus Arizona im Sommer mit ihnen Gottesdienst feiert – während der eigene Pfarrer Urlaub macht. Doch in diesem Jahr kommt Gonzales nicht, wegen der Corona-Pandemie.

"Wir bedauern das sehr", sagt Stephanie Brucks, Leiterin der Verwaltung des Pfarrverbandes Steinzell. Schließlich hätten sich über die vergangenen Jahre viele gute seelsorgerische Kontakte in der Gemeinde gebildet. Während seines Aufenthaltes wurde der 68-jährige Amerikaner, der sogar perfekt deutsch spricht, immer von einer niederbayerischen Familie beherbergt. "Er isst sehr gerne bayerische Küche", erzählt Brucks mit einem Schmunzeln, "er geht dann immer ins Fitness-Studio zum Trainieren, weil er sagt, er nimmt hier immer zu."

Keine Verstärkung aus dem Ausland

Auf Knödel und Haxn muss der amerikanische Pfarrer heuer verzichten – und die Erzdiözese München und Freising auf die Verstärkung aus dem Ausland. Wegen der Corona-Pandemie kommen in diesem Jahr keine ausländischen Urlaubsvertreter – zum Schutz der Gemeinden und der Seelsorger selbst. Im vergangenen Jahr sind insgesamt noch 94 Priester in die Erzdiözese gekommen. Viele von ihnen stammen aus Indien, Afrika oder Asien. Viele sehen den Aufenthalt als Chance, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen.

Jedes bayerische Bistum entscheidet für sich selbst, wie sie mit der Urlaubsvertretung in diesem Jahr umgeht. Ähnlich wie München-Freising haben sich auch die Bistümer Würzburg und Passau entschieden. Das Bistum Augsburg hält an den Urlaubs-Vertretungen fest, da die meisten der 70 ausländischen Urlaubs-Priester innerhalb von Europa wohnen.

"Seelsorge leidet"

In Steinzell würde die Seelsorge vor Ort nun leiden, meint Stephanie Brucks. Wenn zum Beispiel zu viele Beerdigungen auf einmal anstünden, könnte das zum Problem werden. "Das ist natürlich eine Organisationsfrage." Im Notfall kann Stephanie Brucks in den benachbarten Dekanaten Geisenhausen und Landshut die Pfarrer um Hilfe fragen, so sieht es das Ordinariat München-Freising vor. Die Pfarrverbände sollen sich gegenseitig aushelfen.

Und dann gibt es noch die Ehrenamtlichen, die jetzt besonders gefragt sind. Rund zehn machen im Notfallplan des Pfarrverbands Steinzell mit. Im August werden Wortgottesdienste angeboten, gehalten von Laien.