Wegen Corona: Galway verlängert sein Jahr als Kulturhauptstadt

In den Trailern von Galway2020 heißt es schon seit einiger Zeit: "Das ist ein Jahr wie kein anderes – eins, wie es sich keiner hätte vorstellen können." Das Kulturhauptstadtjahr ist für Galway so gar nicht nach Plan verlaufen. Das ging schon Anfang Februar los, als die große Eröffnungsveranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes kurzfristig abgeblasen wurde: Sturmtief Chiara fegte über das Land und ließ das geplante Groß-Event mit 45.000 Zuschauern unter freiem Himmel nicht zu.

Geplant waren rund 2.000 Kulturhauptstadt-Veranstaltungen

Trotzdem freute sich Galway auf die bevorstehenden Monate. Die kleine Stadt an der Westküste der irischen Insel, direkt am Atlantik, ist sonst mehr ein Geheimtipp am Rande des Kontinents, jetzt wollte sie im Rampenlicht stehen und zigtausende Besucher empfangen. Declan Collins zum Beispiel, Musiker und Musiklehrer, war voller Optimismus: "Das wird toll, das wird brillant, wir freuen uns alle. Das wird ein tolles Jahr, das bringt uns noch weiter nach vorn. Es wird viele Bands von auswärts geben, wir selbst werden auch neues Publikum haben. Wir werden viele neue Leute kennen lernen. Das wird großartig, da kommen viele Menschen zusammen."