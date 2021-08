Wegen Brustwarze: Instagram zensiert Pedro Almodóvar-Filmplakat

Zwei Frauen, die am selben Tag entbinden: Darum geht es in dem neuesten Film des spanischen Erfolgsregisseurs Pedro Almodóvar - und das Staraufgebot ist ansehnlich: Penélope Cruz und Rossy de Palma spielen mit, zwei Frauen, die schon viele Produktionen des durchaus umstrittenen Filmemachers ausgezeichnet haben.

Die Musik schrieb kein Geringerer als Alberto Iglesias ("Alles über meine Mutter", "Sprich mit ihr"). Der Film wird die kommenden 78. Filmfestspiele in Venedig am 11. September eröffnen, er startet am heutigen Dienstag in den spanischen Kinos.

"Kulturschlacht" um Brustwarzen?

Doch auf Instagram konnte Almodóvar vorerst keine Werbung für seine Parallel-Geschichte machen: Das Plakat des spanischen Grafikdesigners Javier Jaén verstößt angeblich gegen die Nutzungsregeln, deshalb wurden Abbildungen von dem Werbemittel zunächst zensiert, später jedoch von mehreren an der Produktion Beteiligten wieder hochgeladen. "Shame on you", wetterte Jaén gegen den US-Konzern, die Kunst sei in Gefahr.

Auf leuchtend rotem Grund ist ein schwarz-weißes Auge zu sehen, das sich bei näherem Hinsehen als "weinende Brustwarze" erweist: Ein Tropfen Milch hängt an der weiblichen Drüse. Die Löschung führte wie üblich zu heftigen Debatten im Netz und in spanischen Medien. "El Mundo" schrieb, das Plakat lasse "niemanden gleichgültig". Der Bruder von Pedro Almodóvar, der den im Frühjahr in Madrid gedrehten Film produzierte, erläuterte das aufsehenerregende Motiv auf seinem Twitter-Profil und bezeichnete es als Symbol der "ikonischen Mutterschaft".

Die Zeitung "La Razón" wollte sogar eine "Kulturschlacht" gegen Brustwarzen bei Instagram ausmachen und regte sich darüber auf, dass zwischen männlichen und weiblichen Drüsen noch so große Unterschiede gemacht würden, und das in einer "Welt, in der geschlechtsspezifische Barrieren immer mehr eingeebnet" würden. Die Künstliche Intelligenz sei von einer "Doppelmoral" geprägt.