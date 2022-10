Wegen Abtreibungsurteil: Protest-Sturm gegen Barrett-Buch

Wird dieses Buch jemals erscheinen? In einem Offenen Brief haben sich rund 270 Autoren und Künstler dagegen ausgesprochen, dass der Penguin Random House Verlag, der zum deutschen Bertelsmann-Konzern gehört, ein Werk der umstrittenen US-Supreme-Court-Richterin Amy Barrett (50) herausbringt. Begründung dafür: Die Juristin habe "unveräußerlichen Menschenrechten" Schaden zugefügt.

Amy Vivian Coney Barrett (50) ist bekennende Katholikin und Mitglied der "People of Praise", einer pfingstkirchlichen Vereinigung konservativer Gläubiger. Gerade deshalb nominierte sie Ex-Präsident Donald Trump im Herbst 2020, kurz vor der Wahl, die er dann verlor, für den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, den Supreme Court. Das geschah in der sicheren Annahme, dass Barrett dazu beitragen würde, das vergleichsweise liberale Abtreibungsrecht, das seit einem Grundsatzurteil vom 22. Januar 1973 galt, aufzuheben. Diese Erwartung ging in Erfüllung, Barrett schloss sich im vergangenen Juni der Mehrheit von sechs zu drei Richtern an, die sich dafür aussprachen, den US-Bundesstaaten fortan wieder größtmögliche Freiheit bei der Abtreibungsregelung einzuräumen.

"Richter sind auch nur Menschen"

Jetzt hat die hoch umstrittene Barrett ein Buch geschrieben. US-Medien spekulieren über einen Vorschuss in Höhe von rund zwei Millionen US-Dollar. Nach zitierten Quellen aus dem Verlag will Barrett darlegen, wie Richter vermeiden können, ihre persönlichen Ansichten in Urteile einfließen zu lassen. An der Seite des republikanischen Fraktionschefs Mitch McConnell hatte Barrett im September vergangenen Jahres bei einer Veranstaltung in Kentucky gesagt, Richter seien "auch Menschen" und müssten daher "wachsam" sein, "keine persönlichen Vorurteile" zum juristischen Maßstab zu machen.

Die Menschenrechte, so die Verfasser des Offenen Briefs, unter denen auch Verlagsmitarbeiter sind, seien die Grundlage für das "Recht auf Abtreibung": "Daher glauben wir, dass die Weiterentwicklung von [Amy] Coney Barretts Buch Bertelsmann und Penguin Random House sowohl in direkten Konflikt mit ihrem eigenen Verhaltenskodex als auch in die Gefahr bringt, internationale Menschenrechte zu verletzen." Barrett habe allen Amerikanern ihre "eigene religiöse und moralische Agenda aufgezwungen".

"Barrett kann sagen, was sie will"

"Das ist nicht nur ein Buch, mit dem wir nicht einverstanden sind, und wir fordern keine Zensur. Viele von uns arbeiten täglich mit Büchern, die wir aus unserer persönlichen politischen Sicht als unangenehm empfinden", so die protestierenden Autoren: "Vielmehr ist das ein Fall, in dem ein Unternehmen die Zerstörung von Menschenrechten mit obszönen Profiten privat finanziert hat. [Amy] Coney Barrett kann sagen, was sie will, aber Penguin Random House muss entscheiden, ob sie ihre Position auf Kosten der Menschenrechte finanzieren wollen, um ihre Bilanz zu verschönern, oder ob sie wirklich hinter den Werten stehen, für die sie sich stolz einsetzen."

Dass Barrett ihren Glauben sehr ernst nimmt, wurde auch dadurch deutlich, dass sie mal sagte, wenn es um Verfahren um die Todesstrafe gehe, müssten sich katholische Richter für "befangen" erklären. Beim Waffen- und Einwanderungsrecht vertritt Barrett dagegen betont konservative Positionen.