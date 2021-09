Wegen Abtreibungsrecht: TV-Produzent dreht nicht mehr in Texas

HBO hat sich bisher nicht in den Streit eingemischt, Paramount Network dreht nach Angaben des Branchenblatts "Hollywoodreporter" derzeit wie geplant in Texas. Allerdings steht Gouverneur Greg Abbott von vielen Seiten unter massivem Druck. So solidarisierte sich die Schauspielerin Uma Thurman in einem Meinungsbeitrag für die "Washington Post" mit allen Frauen in Texas und bekannte sich zu einer Abtreibung in ihrer Jugend. Sie kritisierte die jetzt getroffene Regelung in dem Südstaat scharf, wonach ein Schwangerschaftsabbruch nicht mehr möglich ist, sobald der Herzschlag des Fötus messbar ist, was bereits in der sechsten Woche nach der Empfängnis der Fall sein kann.

Uma Thurman: "Beweist Mut"

"Das texanische Abtreibungsrecht ist eine Menschenrechts-Krise für amerikanische Frauen", so Thurman. Sie sei sehr betrübt, ja erschrocken. "Sie mögen an der Meinung einer Schauspielerin nicht interessiert sein, aber angesichts dieser neuen Ungeheuerlichkeit halte ich es für meine Pflicht, in den Schuhen der Betroffenen aufzubegehren." Sie rief die texanischen Frauen dazu auf, dem "rücksichtlosen Jagdeifer" zu widerstehen: "Beweist Mut." Sie sei untröstlich, dass das Gesetz Bürger gegeneinander aufhetze und "Bürgerwehren" ermutige, benachteiligte Frauen zu ihrer Beute zu machen.

Uber will Gerichtskosten übernehmen

Mehr als fünfzig US-Firmen, darunter der Outdoor-Mode-Hersteller Patagonia, die Kosmetikvertreiber Lush und The Body Shop, die Eiscrememarke Ben & Jerrys und Netzfirmen wie Yelp und Lyft gingen ebenfalls mit einem offenen Brief hart ins Gericht mit dem texanischen Gesetzgeber. Das Abtreibungsrecht widerspreche den Werten dieser Firmen und schade ihrem Geschäft. Konkret verwiesen sie auf eine Berechnung des Institutes for Women's Policy Research, wonach schon das alte Abtreibungsrecht in Texas den Staat 14,5 Milliarden Dollar Umsatzausfälle gekostet habe.

Große Konzerne wie Microsoft und Starbucks wollten bei der Aktion nicht mitmachen, andere Multis wie Facebook, Apple und Google waren ebenfalls nicht beteiligt. Der Fahrdienst Uber hat inzwischen mitgeteilt, er werde die Gerichtskosten übernehmen, falls ein Fahrer, der einen Gast zu einem Abtreibungstermin befördert, verklagt werden sollte.