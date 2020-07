"Weg war das Ihmchen!" - von Vernutzeln und Mordstrompen

Anfänge verraten viel, über das, was kommt. Jan Philipp Reemtsmas "Weg war das Ihmchen!" beginnt mit einer Fußnote. Diese Fußnote wiederum bezieht sich auf das Bild eines vierbeinigen grauen Wesens mit unbehaartem Stummelschwanz, warzenbedeckter Rüsselnase und zwei kleinen Hörnern auf dem Kopf. Und was sagt die Fußnote? "Nein. Das ist kein Ihmchen. Das ist ein Vernutzel."

Ein seltenes Ihmchen namens Gnaupe

Damit ist klar. Es wird schräg, frech, lustig und irgendwie immer ein bisschen "anti". Kurtpeter sucht sein Ihmchen. Kurtpeter hasst Suchen, aber was soll man machen: Gnaupe – so heißt das Ihmchen – ist einfach furchtbar süß, wie sie so vor sich hinzusnigeln pflegt. Und überhaupt: So ein Ihmchen ist einfach was anderes als ein Vernutzel oder eine Grätsche – die sitzen ja sowieso überall herum und möven von Seiselbäumen herunter. Ihmchen aber sind selten – oder kennen Sie jemanden, der ein Ihmchen hat? Eben!

Jan Philipp Reemtsma erklärt: "Ich würde sagen, es fällt Kindern insgesamt leichter, sich damit abzufinden, dass sie in einem Buch eine Welt vorgesetzt bekommen, die anders ist und anders funktioniert. Das können Erwachsene genauso, aber es kann sein, dass Erwachsene sich das im Laufe ihres Lebens abgewöhnt haben und sagen: Das ist Unsinn und das gibt es doch nicht, und mit so einem Unsinn halten sich Kinder nicht auf."

Und so begegnet Kurtpeter auf der Suche nach seinem Ihmchen allerhand skurrilen Dingen und Figuren. Frau Rölling zum Beispiel hat sich ihren verschollenen Seefahrer-Ehemann in klein nachgebaut – ist ja auch viel praktischer. Außerdem gibt es Schluckluchse und Saugeulen, Widerwiesel und nussdumme Mordstrompen, und noch so einiges mehr, das aus dem Buch eine Mischung aus Alice im Wunderland und der Naturlyrik eines Jan Wagner macht, gewürzt mit einem Humor à la Jürgen von der Lippe.

Ausspracheaufpasser und Grammatikverbesserer

Das liest sich dann so: "Und was esst ihr so?" – "Meistens Kelbkernschnitzel und Blählauchsuppe oder Pantoffelauflauf." – "Igitt." – "Ja, deshalb komme ich auch meistens nicht zum Essen, aber ich sage nicht, dass ich das nicht mag und wenn ich dann komme, sagen meine Eltern 'Wo kommst du denn jetzt her, du ungezogener Gunge'." – "Gunge??" – "Ja, die haben einen Sprachfehler, die sagen Gunge und so. 'Ah Gunge, Gunge, Gunge ist das wieder spät geworden', wenn sie selber mal zu spät kommen."

Das alles sind mehr als wilde Blödeleien. Jan Philipp Reemtsma ist Germanist. Da wird das Genitiv-S-Problem zum Running Gag, es gibt einen Ausspracheaufpasser und Grammatikverbesserer und politisches Grundwissen wird auch noch vermittelt: "Die Regierung hat bestimmt, dass es einen Ausspracheaufpasser geben soll und dass Onkel Justaf, der Ausspracheaufpasser sein soll und die Opposition… – Was ist das: Opposition? – Das sind die Leute, die der Regierung sagen, dass sie das, was sie macht anders machen soll oder dass sie das, was sie macht gar nicht machen soll… - Wie meine Mutter."

Wirklich besonders aber ist die Grundstimmung des Buchs. Kurtpeters Wunderland ist keine Friede-Freude-Eierkuchen-Welt. Die Bösewichte sind richtig böse, und ob die guten Menschen wirklich gut sind, kann man am Anfang eigentlich nicht wissen. Dazu tragen auch die Illustrationen von Nikolaus Heidelbach bei, der selbst Kinder so zeichnet, dass man ihnen lieber nicht begegnen möchte: kleine Augen, hohe Stirn, ausgeprägtes Kinn.

Angst ist denn ja auch das zentrale Thema im Buch oder besser: wie man mit Angst umgeht.