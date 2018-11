Weg mit dem Paprika-Huhn: "Im Weißen Rössl" in Bamberg

Keine echte Rössl-Raserei

Unter den Solisten hatten nur Katharina Brenner als Rössl-Wirtin und Bertram Maxim Gärtner als dauernörgelnder Berliner Industrieller Wilhelm Giesecke genug Lust am Schmäh - die übrigen, meist sehr jungen Darsteller, wirkten zu gehemmt und unsicher, um eine echte Rössl-Raserei loszutreten. Stefan Herrmann als Zahlkellner Leopold hätte als Sohn der Wirtin durchgehen können, sein Piccolo Marcel Zuchlag überragte ihn an Größe, was die Besetzung ebenfalls wenig plausibel machte. Aber ein kleines Sprechtheater wie Bamberg muss sich eben mit dem Ensemble behelfen, was verfügbar ist und kann nicht auf Starpower eines Max Raabe setzen. Choreographin Tatiana Diara gab sich redlich Mühe, den Schauspielern ein paar schwungvolle Schritte beizubringen, doch dass sie an Walzerseligkeit und Quickstep so richtig Spaß hatten, wurde nicht deutlich.