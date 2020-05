"We are One": Wie Filmfestivals im Netz ums Überleben kämpfen

Das Angebot von "We are One" ist kostenlos und das ist zum Teil auch die Krux. Denn ohne Bezahlschranken gibt es keine "Revenues", keine Einkünfte für die Rechteinhaber. "We are One" ist daher mehr eine Solidaritätsadresse, ein Ausruf der internationalen Festivalbranche, von Festivals, die - wenn sie keine staatliche Förderung beziehen, auch in finanzielle Schieflage kommen.

Auch Berlinale muss zittern

Die bittere Lakonie dabei ist, dass das Tribeca Festival kurz nach der Programmankündigung von "We are One" Insolvenz anmelden musste, da es wie fast alle großen nordamerikanischen Kulturevents nicht von öffentlicher Hand unterstützt wird. Mariette Riessenbeek: "Die Zusammenarbeit mit Tribeca war für uns natürlich auch ein Zeichen der Solidarität mit Festivals, die sich kurzfristig entscheiden mussten abzusagen. Letztendlich kann uns das als Berlinale auch passieren, wenn es im Januar eine zweite Corona Welle geben sollte. Es ist wirklich schwierig, soweit im Vorfeld eine genauere Einschätzung zu haben, was wir im Februar machen können und was nicht!"

Das nächste der kommenden großen internationalen Filmfestivals, das nun auf dem Kalender der Branche steht, sind die Filmfestspiele Venedig Anfang September. Dort hat man kategorisch eine reine online Ausgabe abgelehnt und will einen Neustart versuchen. Christoph Gröner: "Die Politiker des Veneto haben gesagt, das Festival findet statt! Wenn es stattfindet - und ich glaube, es gibt einen sehr starken politischen Willen und Impuls – dann wird es auf jeden Fall ganz, ganz anders aussehen, als wir es aus den letzten Jahren kennen!"