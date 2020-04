"We Are One": 20 Internationale Filmfestivals im Mai auf Youtube

Die Initiative ging von New York aus. Das dortige Tribeca Festival, einst gegründet von Robert De Niro und Jane Rosenthal, gab den Anstoß, zwanzig der größten und renommiertesten Filmfestivals der Welt aus siebzehn Ländern zu einem "globalen Festival" zusammenzuschließen, um ein zehntägiges Online-Programm auf YouTube zu starten. Neben Cannes, Toronto und Venedig sind auch Sundance, San Sebastian, Locarno, Tokyo, Sydney, Jerusalem und die Berlinale dabei. Das einzige der großen renommierten Festivals, das nicht mitmacht, ist SXSW in Austin, Texas. Es hatte bereits eine Partnerschaft mit dem Streamingdienst Amazon angekündigt, um knapp vierzig Filme online auszustrahlen.

Kunst und Kraft des Films feiern

Partner dieser neuen Festival-Kooperation ist YouTube, also ein Google Unternehmen. Das zehntägige Angebot, das vom 29. Mai bis 7. Juni online zur Verfügung stehen soll, versteht sich nicht als Ersatz für die jeweiligen Festivalprogramme, sondern als eine Art "free best of offer", als Gratis-Auslese. Das Programm von "We are One: A Global Film Festival" umfasst Spielfilme, Kurzfilme, Dokumentarfilme und Panel- Diskussionen. Die genauen Titel sollen in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Die Zuschauer werden gebeten zu spenden, Geld, das laut YouTube und Tribeca der WHO und lokalen Organisationen weltweit zugute kommen sollen.

Jedes des teilnehmenden Filmfestivals wird dabei eine eigene Programm-Sparte betreuen. Jane Rosenthal, die Leiterin des Tribeca Film Festivals begründete die Initiative: "In der Zusammenarbeit mit unseren außergewöhnlichen Festival-Partnern und YouTube hoffen wir, dass jede(r) eine Vorstellung davon bekommt, was die Festivals so einzigartig macht und wie sie die Kunst und die Kraft des Films feiern!" Oft sei davon die Rede, dass der Film die Menschen über Grenzen hinweg inspirieren und einigen könne, um Gegensätze zu überwinden und so gesehen eine heilsame Wirkung habe. Genau diese "Heilung" brauche die Welt gerade nötiger denn je.

Venedig will keine Online-Version

Unterdessen hoffen einige der großen Festivals, wie Venedig oder Toronto, immer noch auf ein zumindest modifiziertes reguläres Programm. Die internationalen Filmfestspiele von Venedig hatten ja eine Online-Version kategorisch ausgeschlossen und planen derzeit ein verkleinertes Festival unter Auflagen, nur für die Filmbranche ohne Publikumsbeteiligung. Das Toronto Film Festival bereitet sich nach eigenen Angaben auf ein hybrides Festival vor, das sowohl digitale als auch linear-herkömmliche Vorführungen anbieten soll.