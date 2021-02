"Was wenn keiner lacht": Die wunderbare Musik von Karl die Große

"On my side", so heißt ein weiterer zentraler Song vom Album. Da trifft Wencke Wollny zusammen mit Gastrapper Fatoni auf Freunde von früher. Was wurde aus den großen Träumen und Idealen? Was hat sich verändert? Was hat die Freunde verändert – und sie zum Beispiel auf Demonstrationen von PEGIDA getrieben?

Einfach machen – oder lassen

"Was wenn keiner lacht" ist ein tolles Album voller Pop mit Widerhaken. Und Karl die Große erfüllt sich ihren Wunsch, einige Dinge auf ihrer innerlichen To-Do-Liste abzuhaken – was dann wie im Song "Allesgönner" eben auch bedeuten kann, Dinge aufzugeben.

"Ich erlaube mir was, ich habe genug geleistet, oder jemand anders gönnt mir was", resümiert Wollny. "Ich merke immer mehr, dass das mit dem Gönnen so tief in unserem Denken und unserem System drinsteckt, dass ich uns da ein bisschen Entspannung wünsche. Dass man einfach Sachen macht – ohne dass man sich danach ein Haus kaufen können muss davon."

Neugierig auf die Livequalitäten von Karl die Große? Hier geht es zur MDR-Clubsession mit der Band im UT Connewitz, dem ältesten noch erhaltenen Lichtspieltheater Leipzigs.