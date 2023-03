"Was tun mit der Welt?" Plakate fragen nach dem Zustand der Welt

Auf seiner Webseite umreißt das HKW-Team die Herausforderung, vor der es sich unter der neuen Leitung von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung sieht. Bekannt ist der aus Kamerun stammende Kulturmanager bereits durch seine Kuratorentätigkeit auf der documenta Kassel oder auf der Biennale in Venedig. Es heißt in Bezug auf das Plakatprojekt "Was tun mit der Welt": "Betraut mit der Aufgabe, ein Haus zu führen, das die Kulturen der Welt im Namen trägt, müssen wir als neues HKW-Team nicht nur versuchen zu verstehen, welche Welt damit gemeint ist, sondern stehen auch vor der Frage: Was tun mit der Welt – oder den Welten –, die wir geerbt haben? Wir weisen die Vorstellung der einen 'Welt' als universelles, ahistorisches Konzept zurück. Vielmehr möchte das HKW die zahlreichen Welten würdigen, die im Verlauf der Geschichte auftauchten, sich wandelten und wieder verschwanden – und die bis heute nebeneinander existieren."

Klimakatastrophe: die große gemeinsame Herausforderung

Bei aller Diversität rücken diese Welten aber zusammen in der Sorge um Mensch und Welt(en) angesichts der Klimakatastrophe. Ricardo Domeneck, ein Dichter und Essayist aus Bebedouro etwa rät, von den Walen zu lernen. Der Fotograf, Turnerpreisträger und Aktivist Wolfgang Tillmans hat die Plakate gestaltet: Bunt, mit unterschiedlichen Fotos und Schrifttypen beleben sie das noch graue Berlin auf Werbeflächen und Plakatwänden überall in der Stadt.

Eine Intervention des Haus der Kulturen Welt in den Stadtraum: Eine gute Idee, zu den Berlinern zu kommen, solange die noch nicht ins HKW kommen können: die Wiedereröffnung des renommierten Hauses steht erst im Juni an.