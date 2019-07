Was Thelma Buabeng über eine schwarze Arielle denkt

Sie haben eine Serie gedreht, die kann man auf YouTube anschauen, die hat diesen wunderbaren Namen "Tell me nothing from the horse". Da sind Sie zu sehen zum Beispiel als klassische schwarze Church-Lady, als aufgebrezeltes Modell in so einem Glitzerfummel – ich finde, die sieht ja schon ein bisschen aus wie Arielle als Berliner Kiezgröße…

Stimmt! Das habe ich damals gar nicht so gedacht, als ich das gemacht habe, aber stimmt absolut!

Sie verkörpern all diese Frauen selbst und jede arbeitet sich an Vorurteilen und Rassismen ab. Die erleben sie vermutlich im Alltag oder auch im Theater und im Film?

Absolut. Die ersten Rollen, die ich gespielt habe, waren Sklavinnen, Dienstmädchen, Prostituierte und Refugees. Vor zehn Jahren ungefähr konnte sich die deutsche Filmindustrie noch nicht vorstellen, dass eine schwarze Frau eine ganz normale Rolle spielt, auch mal eine Hauptrolle beziehungsweise das Love-Interest vom Hauptdarsteller. Es musste quasi immer ein Problem geben, bevor Schwarze überhaupt vorkommen, und dann durfte ich meistens nur gebrochenes oder gar kein Deutsch sprechen. Obwohl ich eigentlich ‘ne Kölsche Mädsche bin, ich bin deutscher als man sein kann. Ich empfinde mich als Afrodeutsche, natürlich auch mit afrikanischen Wurzeln, die ich auch liebe und so bin ich auch groß geworden. Aber ich war nominiert als beste Schauspielerin für den Jupiter Award Tabula für den Film "Wenn Fliegen träumen" von Katharina Wackernagel. Meine erste Hauptrolle!

Und es dürfte sich nicht um eine Prostituierte, ein Refugee oder eine Drogendealerin handeln?

Nein, ich spiele eine Therapeutin.