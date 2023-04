Rätselraten: Was steht im neuen Benjamin von Stuckrad-Barre?

Inszeniert ist diese Buch-Publikation in jedem Fall von einem Voll-Profi. Der sozialmediale Wirbel um das neue Buch des seit jeher von Mediendeutschland "Stucki" Geliebkosten erinnert von ferne an jene "bundesweite Bauzaunplakatierung", die Benjamin von Stuckrad-Barre in einem früheren Leben als Produktmanager bei Motor Music in Hamburg für Wiglaf Droste in Gang setzte.

Man wüsste gern, was der 2019 verstorbene Droste zu den Gerüchten sagte, dass Stuckrad-Barre nun womöglich einen Roman über die "Spermakellner bei Bild" (Droste in einer taz-Kolumne am 19. März 2004) veröffentlicht. Seine Verachtung über das Boulevardblatt fasste Droste seinerzeit in ein bis heute vielzitiertes Bonmot: "Bild ist keine Zeitung. Man kann nicht einmal Fische darin einwickeln – sie verfaulen auf der Stelle." An anderer Stelle schrieb Stuckrad-Barres Freund Droste 2009: "In einem Land, in dem Bild als Zeitung durchgeht, gelten Friseure als Hirnforscher."

Auftragsstück zum 100. Geburtstag Axel Cäsar Springers

In einem Podcast der "Berliner Morgenpost" erzählte Stuckrad-Barre im Sommer 2022 seinem Freund Hajo Schumacher nebulös, er schreibe gerade an etwas, "was ich drei Jahre oder so selbst erlebt habe und dann erst fiel mir ein: Ach so, ich bin ja Schriftsteller, ich kann das ja jetzt aufschreiben." Auch von seiner "Panik", dass das "alles Schrott sei", berichtete er darin – und davon, dass er die "schönsten emotionalen Ausschläge" beim Schreiben habe.

Stuckrad-Barre war mehrere Jahre – von 2008 bis 2018 – selbst für Zeitungen des Springer-Konzerns tätig. 2012 arbeitete er als Auftrags-Künstler für jene Axel Springer AG, die nun möglicherweise in seinem jüngsten Roman eine Rolle spielt: Man hatte ihn zusammen mit dem B.Z.-Chefredakteur Peter Huth und dem Hamburger Theater-Intendanten Ulrich Waller beauftragt, eine Revue zum 100. Geburtstag des Medien-Moguls Axel Cäsar Springer zu schreiben. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner machte diese "100 Jahre in 100 Minuten" Springers Witwe Friede zum Geschenk. Stuckrad-Barre gab zu Protokoll: "Wir wollten Axel Springer lebendig machen und zumindest für diese 100 Minuten aus dem Klischee-Kerker erlösen."

Hollywoods MeToo-Skandal soll ein Thema sein

Aber nicht allein in Berlin scheint "Noch wach?" zu spielen, sondern auch im Chateau Marmont Hotel am Sunset Boulevard in Los Angeles, wo Stuckrad-Barre eine Zeit lang gelebt hat, was seine Leser seit "Panikherz" wissen. Die von Hollywood ausgegangene MeToo-Bewegung und die Schauspielerin Rose McGowan, die als eine der ersten Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Film-Produzenten Harvey Weinstein erhob, sollen im neuen Roman ebenso vorkommen wie "ein tiefer persönlicher Konflikt", in den sich der Erzähler gestürzt sieht. Das klingt nicht gerade nach Medien-Satire, aber als Drehbuch-Autor einer solchen war Stuckrad-Barre 2012 mit Helmut Dietl zusammen beim Kino-Flop "Zettl" ja auch grandios gescheitert.

Was also werden die angekündigten 384 Seiten enthalten? Auch dieser Artikel ist ein Fall etwas anderer "Verdachtsberichterstattung". "Verdachtsberichterstattung", so heißt das 17. Kapitel dieses Romans, den Benjamin von Stuckrad-Barre am Abend des 19. April im Berliner Ensemble erstmals der Öffentlichkeit vorstellen wird. Dass sein Inhalt juristisch heikel sein dürfte, legt schon die Tatsache nahe, dass der Verlag bis zum Vormittag des Erscheinungstags die Rezensionsexemplare zurückhält, was die Spekulationsblase nur größer werden lässt. Benjamin von Stuckrad-Barre wird diese Tage, da gemutmaßt, gerätselt und geraunt wird, genießen. Bei seiner Festrede 2011 zum Axel-Springer-Preis sagte er: "Das, was jetzt da ist, so eine gespannte Stille – wohlwollend noch als Spannung zu bezeichnen –, das ist eigentlich gut."