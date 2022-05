Was Sie zum Eurovision Song Contest 2022 wissen müssen

Neutral und unpolitisch möchte der Eurovision Song Contest (ESC) sein. Dies steht im Regelwerk des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs festgeschrieben. Angesichts des Kriegs in der Ukraine gibt es aber Zweifel, dass diese Haltung beim diesjährigen ESC vom 10. bis 14. Mai im italienischen Turin durchgehalten werden kann. Die Vergangenheit zeigt, dass sich das Musikereignis nie ganz von der allgemeinen Lage abkoppeln konnte.

Russland wegen Angriff auf Ukraine vom ESC ausgeschlossen

Russland sorgte in der ESC-Geschichte wiederholt für Auseinandersetzungen: Moskau war 2009 Gastgeber, ein Jahr nach dem Krieg mit Georgien. Georgien, das den damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin für den Krieg verantwortlich machte, wollte mit dem Anti-Putin-Song "We Don't Wanna Put In" antreten. Die EBU untersagte das Lied, Georgien verzichtete auf eine Teilnahme.

2014, nach der russischen Annexion der Krim, pfiff das Publikum beim ESC in Kopenhagen die russischen Tolmachevy Sisters bei jeder Gelegenheit aus. In diesem Jahr wurde Russland vom Wettbewerb wegen des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen.

Ukraine gilt als Favorit auf den ESC-Sieg

Dass in diesem Jahr ein anderes Land als die Ukraine gewinnen kann, glaubt zumindest in den Wettbüros wohl derzeit niemand. Trotz des russischen Einmarschs wird das Land aller Voraussicht nach am ESC teilnehmen. Es geht das Kalush Orchestra mit dem Rapsong "Stefania" ins Rennen. Das an eine Mutter gerichtete Lied enthält die Zeile: "Ich werde immer meinen Weg nach Hause finden, auch wenn alle Straßen zerstört sind."

In der Ukraine wurde in der Vergangenheit der ESC eng mit der Demokratiebewegung im Land verbunden. 2004 gewann Ruslana mit ihren "Wild Dances" den Wettbewerb, was der spätere Präsident Wiktor Juschtschenko als Antrieb für den Umbruch bezeichnete. Es folgte die orange Revolution, in deren Folge Juschtschenko Präsident wurde. 2005 schickte die Ukraine den bei den Demonstrationen zum Hit gewordenen Protestsong "Zusammen sind wir viele" in den Wettbewerb. Der Text war der EBU zwar zu politisch und musste umgeschrieben werden, aber die Verbindung zur Revolution blieb.

2016 schließlich bewegte sich die Ukraine erneut am Rande des Regelwerks: Das Siegerlied "1944" von Jamala behandelte die Deportation der Krimtataren durch den sowjetischen Diktator Josef Stalin – kurz nach der Annexion der Krim durch Russland ein natürlich eindeutig als politisch zu verstehendes Lied. Die EBU ließ "1944" aber trotz starker Proteste aus Russland zu.

Auftritte unterliegen strengem Regelwerk

Manche Inszenierung beim Eurovision wirkt wie die reine Anarchie – doch tatsächlich unterliegen die Künstlerinnen und Künstler beim weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb einem strengen Regelwerk: Drei Minuten ist etwa die Obergrenze für einen Auftritt. Die Sängerinnen und Sänger müssen mindestens 16 Jahre alt sein, auf der Bühne dürfen nicht mehr als sechs Bandmitglieder stehen. Der Startertitel darf erst nach dem 1. September des Vorjahres erstmals kommerziell verwertet worden sein. Und während die Musik vom Band kommt, müssen zumindest die Leadsänger live singen. Die Wahl der Sprache ist seit langer Zeit frei