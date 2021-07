Was Sie über Marcel Proust (vermutlich) noch nicht wussten

Marcel Proust beginnt im Juli 1920 mit dem Schreiben seines siebenteiligen Romanzyklus "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Es wird das umfangreichste Romanwerk des 20. Jahrhunderts - eine monumentale Darstellung der Pariser Aristokratie und des Großbürgertums in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Bis heute beschäftigen sich Germanisten mit dem Leben und den Arbeiten von Marcel Proust.

Jahrelang im Bett liegend geschrieben

Proust war seit seiner Kindheit Asthmatiker. Später kamen noch weitere reale oder eingebildete Leiden hinzu, die von Verdauungsstörungen bis zu Neurasthenie reichten. Körperliche und seelische Leiden prägten auch sein Werk und wurden zu seiner Art kreativem Antrieb. Die letzten Lebensjahre verbrachte Proust in seinem Bett. Dort schrieb er auch den größten Teil seines über mehrere Tausend Seiten starken Romans "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Seit fünfzehn Jahren lebe er liegend, schrieb er 1919 in einem seiner unzähligen Briefe. Den bedeutendsten Teil seines Gesamtwerks hat er liegend zu Papier gebracht - beim Schreiben stets auf einen Ellbogen gestützt.

Kaltes Bier aus dem Ritz

Einige weniger bekannte Facetten von Prousts Persönlichkeit und Leben finden sich auch im neu im Reclam Verlag erschienenen Buch "Das Proust ABC" von Ulrike Sprenger - eine Art alphabetischer Wegweiser durch Marcel Prousts Hauptwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Darin erfährt man zum Beispiel, dass Proust gerne kaltes Bier trinkt, das er sich aus dem Ritz kommen lässt, "aber mehr des Geschmackes als des Rausches wegen". Im Vergleich zu anderen Drogen, die Proust ausprobierte, gegen Ende seines Lebens waren es vor allem Beruhigungs- oder Aufputschmittel, spielt der Alkohol im Roman wie im Leben eine eher untergeordnete Rolle: "Im Roman ist der Alkoholgenuss immer mit Schmerz und Schuld verbunden", schreibt Sprenger.

Kein Zutritt für Damen mit starken Parfums

Im "Proust ABC" erfährt man unter dem Stichwort "Allergie", dass Prousts heftige Asthmaanfälle durch bestimmte Pflanzen und Düfte ausgelöst wurden: "Er selbst pflegte den Ruf seiner Anfälligkeit, so dass Anekdoten kursierten, er bekomme bereits einen Anfall, wenn er nur das Gemälde einer Rose betrachte, oder er habe einem Freund vorgeworfen, dieser habe zuvor einer Dame die Hand gegeben, welche ein Rose berührt hatte, oder er verwehre bestimmten Damen wegen ihres starken Parfums den Zutritt zu seiner Wohnung." Später verließ er wegen seiner Lichtempfindlichkeit nur noch nach Einbruch der Dämmerung das Haus.

Lektüre und Masturbation

Auch dem Begriff "Masturbation" widmet Ulrike Sprenger im "Proust ABC" einen eigenen Eintrag. Denn Bücher und Lust gehören für Marcel Proust von Anfang an zusammen. Als Beispiel dient Sprenger hier die Szene in Combray, als Marcel sich unter das Dach zurückzieht, in eine "kleine nach Iris duftende Kammer": "Dort geht er 'alle jenen meiner Beschäftigungen [nach], die unverletzliche Einsamkeit erforderten: Lektüre und Träumerei, Tränen und Wollust'." Das Begehren der Hauptfigur nach einem Mädchen aus Combray verbindet sich unauflöslich mit den Schauplätzen der gelesenen Romane.

"Das Proust-ABC" von Ulrike Sprenger ist im Reclam Verlag erschienen, rund 320 Seiten stark und kostet 20 Euro.