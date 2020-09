"Was sich hier abspielt, ist ein riesiges Drama"

Solidaritätsadressen für den Protest der Studierenden kamen auch aus Deutschland. Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne, hat sich solidarisiert. Oliver Reese, Intendant am Berliner Ensemble, hat die Teilnahme an einem Festival, das Attila Vidnyánszky leitet, abgesagt. Das ist einerseits ein Schritt mit Signalwirkung, andererseits könnte man sagen, dann bekommt das Publikum in Budapest oder Ungarn, das keine staatskonforme Kunst sehen will, ja noch weniger Alternativen geboten. Ist Boykott also überhaupt der richtige Weg?

Das ist natürlich ein Verlust. Auf der anderen Seite ist es wohl das einzige Zeichen, das auch Vidnyánszky, wirklich versteht. Er hat sich gerade über diese Absage sehr geärgert. Überhaupt ärgert er sich sehr stark, dass weder international und erst recht nicht national Leute wirklich offen hinter ihm stehen. Er bekommt jede Menge Mails, die ihn unterstützen, aber keiner wagt es im Licht der Öffentlichkeit, sich mit dieser Übernahme der Universität zu identifizieren. Und auch das ist ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, dass dieser ganze Protest tatsächlich Wirkung tut.

Sie klingen relativ hoffnungsvoll, dass damit nun ein breiterer Protest losgetreten ist. Andererseits passiert das natürlich in der Stadt, in Budapest. Haben wir es vielleicht auch mit einem typischen Stadt-Land-Unterschied zu tun, und die Mehrheit der Ungarn ist trotzdem weiterhin auf Orbáns Seite? Irgendwer muss ihn ja schließlich gewählt haben.

Das ist auf jeden Fall richtig. Das ist ja auch ein Vorwurf an diese Universität seitens Attila Vidnyánszky: Dass sie urban, kosmopolitisch, weltoffen und liberal ist – statt national, heimatlich und christlich; dass sie also ihren Horizont auf den Kosmopolitismus beschränkt. Das ist mit Sicherheit so. Wobei es eben auch viele, viele Bühnen außerhalb von Budapest gibt, wo sich viele mit den Studenten identifizieren. Was außerdem noch hervorzuheben ist, ist, dass es eine wunderbare Einigkeit gibt. Ich glaube, die Lehrer machen keinen Schritt, ohne sich mit den Studenten abgestimmt zu haben. Die Lehrer, die nicht gekündigt haben, sind völlig solidarisch mit denen, die gekündigt haben, und umgekehrt. Das hat eine wunderbare Kraft. Auch Schriftsteller und Musiker sind begeistert, dass es jetzt wenigstens ein Beispiel gibt für die Form, wie man Widerstand leisten könnte. Das ist ein Lehrstück. Die Universität hat die erste Woche jetzt für unterrichtsfrei erklärt. Das hat Vidnyánszky sehr kritisiert. Aber ich denke, was sich hier abspielt, ist ein riesiges Drama. Und dieses Drama ist für die Studenten ein ganz wichtiger Lernprozess. Drama, das ist ja dem Theater und dem Film nicht fremd. Jetzt sind sie mitten in einem Drama und lernen, glaube ich, mehr als in vielen Semestern zuvor oder danach.