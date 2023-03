Was Odysseus mit Gerhard Richter zu tun hat

Der Blick geht als erstes auf den Horizont – auf diesen tiefliegenden, schmalen hellen Streifen. Sofort drängt sich die Frage auf, was kommt dahinter? Gerhard Richter hat 1969 seinen Werkzyklus "Seestücke" genannt und im Germanischen Nationalmuseum (GNN) öffnet das großformatige Gemälde "Seestück bewölkt" die Ausstellung. Gerhard Richter floh 1961 aus der damaligen DDR in den Westen. Er ist ein Geflüchteter genauso wie Odysseus oder die Heilige Familie tausende Jahre vor ihm.

Geschichten wiederholen sich

Die Ausstellung teilt sich in vier Sektionen mit den Titeln Aufbruch, Weg, Ankunft und Zukunft. Bewusst stellen die Kuratorinnen historische Objekte und zeitgenössische Arbeiten nebeneinander. So ist zum Beispiel ein Gemälde der Heiligen Familie aus dem Jahr 1501 neben einem schwarz-weiß Foto aus dem Geflüchtetenlager Darfur aus dem Jahr 2007 zu sehen. Es gebe über die Jahrhunderte erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, sagt die Kunsthistorikerin Heike Zech, die die Sonderausstellung kuratiert hat. Diese Parallelen soll die Ausstellung zeigen und Diskussionen anstoßen.

Mit der Sesshaftigkeit fängt Migration an

Ein Faustkeil aus der Altsteinzeit und ein 5.500 Jahre alter Mahlstein sowie Keramikgefäße aus einer Grabung bei Landshut gehören zu den ältesten Objekten. Menschen waren schon immer unterwegs. Aber von Migration im eigentlichen Sinne spricht man erst, wenn man Gewohntes verlässt, das sich an einem bestimmten Ort befindet. Und das gibt es erst, seit die Menschen sesshaft geworden sind. Mit einzelnen Geflüchtetenbiografien macht die Ausstellung die individuellen Folgen der Migration erfahrbar.

Die Kinderbuchautorin Judith Kerr zum Beispiel musste als Jugendliche mit ihren Eltern vor den Nationalsozialisten nach England fliehen und schrieb das berühmte Kinderbuch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl". Oder vom flämischen Maler Frederik van Valckenborch. Von ihm ist in der Ausstellung das monumentale Gemälde "Der Durchzug durch das Rote Meer" zu sehen. 1597 hat er das Bild gemalt. Er selbst musste aus Antwerpen nach Frankfurt fliehen und kam später nach Nürnberg.

Historisches trifft auf Zeitgenössisches

Die Ausstellung schlägt einen großen geschichtlichen Bogen und landet beim Ankommen, denn nach der Ankunft beginnt der lange Prozess des sich ans Neue, ans Andere gewöhnen, die Sprache lernen, die Gebräuche, Freunde finden und Arbeit. Beispielhaft wird das an türkischen Gastarbeiterinnen in Nürnberg erzählt mit einer Installation, die für die Ausstellung entstanden ist. Ein Taschentuch, ein Schal, ein türkischer Pass hängen hier an einer weißen Wand, gehalten von weißen Händen, die aus der Wand ragen. Für den Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums (GNN) ist das ein treffendes Bild für die neue offene Ausrichtung des Museums. Der Dialog mit den zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler sei für das GNN wichtig und ermöglicht Diskurse über relevante Themen.

"Der Blick zurück hilft uns, die Gegenwart besser zu verstehen. Er führt Geschichte, Schicksale und Überlebensstrategien exemplarisch vor Augen, die Mut machen und helfen, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen unter neuen Perspektiven anzunehmen." Daniel Hess, Generaldirektor GNM

Mond als Sehnsuchtsort

Am Ende blickt die Ausstellung auf eine mögliche Zukunft und der Mond als Sehnsuchtsort ist hier zu sehen. Für die Kuratorinnen ist klar, dass das eigentliche Zeitalter der Migration erst anfängt und aufgrund der Klimakrise an Dynamik gewinnen wird. Die Ausstellung "Horizonte. Geschichten und Zukunft der Migration" ist bis zum 10. September im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen.