Was Jugendliche im Corona-Jahr vor der Bundestagswahl wollen

Alles, was Jugendliche weiterbringt oder ihnen Spaß macht, ist während des Lockdowns verboten - aus Gründen der Pandemie-Bekämpfung. Die Schulen waren lange zu. Was sich Jugendliche wünschen, das konnte in den letzten Monaten kaum berücksichtigt werden.

Wünsche von Jugendlichen: Schulöffnung und Klimaschutz

Sport machen, zusammen spielen können, Freiräume - im Moment, die dringlichsten Wünsche vieler Jugendlicher. Aber nicht nur: "Ich würde mir wünschen von der Politik, dass sie klare Regelungen für Schulöffnungen macht in der Bekämpfung der Pandemie", erzählt ein Jugendlicher im Gespräch mit dem BR. Ein anderer sieht als wichtiges Thema den "Klimaschutz, weil ich noch lange hier lebe auf dieser Erde".

Heute zum Josefstag sollen die Anliegen der Jugend gehört werden. Das fordern katholische Jugendverbände. Sie sammeln die Wünsche der Jugendlichen und machen sie öffentlich. Was Jugendliche sich vor der Bundestagswahl im Corona-Jahr von der Politik wünschen, das soll am bundesweiten Aktionstag hörbar gemacht werden und sichtbar - in Videobotschaften an die Politik.

Heiliger Josef: Schutzpatron der Arbeiter - und der Jugend

Kein Tag passt besser, denn Josef der Zimmermann ist nicht nur der Patron der Arbeiter, sondern gleichzeitig auch der Schutzpatron der Jugendlichen, war er doch der Ziehvater Jesu. Papst Franziskus hat 2021 sogar zum Josefsjahr ausgerufen. Auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) findet, dass der Josefstag heuer besonders wichtig sei.

Gerade für benachteiligte Jugendliche sei der Lockdown ein Desaster, meint die BDKJ-Bundesvorsitzende Elisabeth Maier. Jugendliche, die kein digitales Endgerät besäßen, verschwänden buchstäblich vom Bildschirm und könnten nicht mehr erreicht werden. Teilnahme funktioniert im Jahr der Pandemie eben vor allem digital. Nicht nur die Digitalisierung der Schulen müsse deswegen vorangetrieben werden, sondern auch für die Jugendsozialarbeit müsste Geld für beispielsweise Laptops zur Verfügung gestellt werden, fordert Maier.

Jugendliche sind große Verlierer der Corona-Krise

Michael Kroll von der Katholischen Jugendsozialarbeit, der auch zu den Initiatoren der Aktion Josefstag gehört, sieht die Jugendlichen als die großen Verlierer der Corona-Krise. Viele Betriebe hätten ihr Ausbildungsangebot heruntergefahren und kaum Praktikumsplätze vergeben. Berufsorientierungsmessen finden nur virtuell statt und Berufsberater könnten nicht in die Schulen kommen.

Überhaupt würden persönliche Treffen fehlen, sagt Kroll: "Dabei sind gerade in der Jugendsozialarbeit viele Jugendliche darauf angewiesen, ihre Stärken persönlich präsentieren zu können, weil sie halt nicht so mit Zeugnissen und ihrem Lebenslauf glänzen können."

Verbandsarbeit wichtig für Persönlichkeitsbildung

Wichtig sei auch, dass jetzt – da die Schulen geöffnet sind, auch wieder Vereinsarbeit und Verbandsarbeit ermöglicht wird. Auch das sei wichtig, für die Persönlichkeitsbildung, meint Franz Wacker von der Katholischen Landjugend Bayern: "Es kann ja nicht sein, dass Deutsch, Mathe und Englisch für Kinder und Jugendliche Rang 1 hat und außerschulische Bildungsarbeit, die Persönlichkeitsbildung nur Rang 47. Das kann einfach nicht so weitergehen."

Jugendliche wollen mehr Gehör von Politik

Man dürfe den Jugendlichen, die ehrenamtlich Verbandsarbeit leisten, durchaus etwas zutrauen, zum Beispiel die Gruppenstunden für Ministranten oder Pfadfinder zu organisieren, so die Initiatoren des Josefstags. Das letzte Jahr habe gezeigt, dass sich Jugendliche verantwortlich im Sinne der Pandemie verhalten, sagt Elisabeth Maier.

"Ich würde mir Wünschen, dass die Politik mehr über die Wünsche der Jugendlichen Gedanken macht und mehr Umfragen macht, die dann auch umgesetzt werden." Wunsch einer Jugendlichen

Die bundesweite Aktion Josefstag setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Jugendliche gehört werden. Normalerweise mit zahlreichen Veranstaltungen in Jugendhilfeeinrichtungen, dieses Jahr pandemiebedingt nur im Netz - mit Videobotschaften an die Politik.