Was ist Heimat? Berlinale-Filme zu einem sehr alten Gefühl

"Heimat ist ein Raum aus Zeit" – 100 Jahre deutsche Geschichte

"Heimat und was damit an biografischen Geschehnissen zusammenhängt – das spukt bei jedem von uns im Kopf herum", sagt der Ostberliner Thomas Heise. Er präsentiert bei dieser Berlinale einen der großen Filme über identitäre Zugehörigkeiten – und das meint nicht nur die monumentale Laufzeit von fast vier Stunden. Titel: "Heimat ist ein Raum aus Zeit". Die letzten 100 Jahre deutscher Geschichte ziehen als komplexe Familiengeschichte an uns vorbei – der Regisseur selbst liest aus Briefen, Tagebucheinträgen und Texten seiner Familie, der Großeltern und Eltern, letztere mit dem System der DDR hadernde Intellektuelle.

Thomas Heises Film ist ein langer ruhiger Fluss der Geschichte – von zwei Weltkriegen über den gescheiterten Traum des Sozialismus in der DDR bis zur Wiedervereinigung und der Gegenwart 30 Jahre nach dem Mauerfall. Aber, so Heise: "Eigentlich spielen diese ganzen Daten, von denen man denkt, dass sie alle kommen müssen, bis hin zum Mauerbau überhaupt keine Rolle." Alle diese historischen Wegmarken schwingen mit in diesem Dokumentarfilm, aber sie werden von Heise nicht als Zäsuren dramatisiert. Sein Interesse ist ein individuelleres. Das macht seinen Dokumentarfilm so besonders, so offen für jeden Betrachter, der sich in dieser Familiengeschichte selbst finden will und vermutlich auch zu der Erkenntnis gelangt: Diesem Begriff der Zugehörigkeit entkommt man nicht. Heimat wird man nicht mehr los.