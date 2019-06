Was ihr auf dem Filmfest München nicht verpassen solltet

Preisgekrönte Independentfilme

So viele Filme, so wenig Zeit. Und dann auch noch das gute Wetter als Konkurrent. Überhaupt das Wetter: Grenzt es angesichts des Jahrhundert-Junis nicht an Frevel, sich in einen klimatisierten Kinosaal zu setzen? Nein, Frevel wäre es, die Chance verstreichen zu lassen, Filme auf der Leinwand zu betrachten, die vielleicht nie regulär ins Kino kommen, weil sie keinen deutschen Verleih finden oder von einem Streaminganbieter erworben werden.

Da wäre zum Beispiel "Les Misérables". Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde das französische Drama mit dem Preis der Jury ausgezeichnet. Das Debüt des Filmemachers Ladj Li ist von den Unruhen inspiriert, die 2005 den Großraum Paris erschüttert haben. In Spanien soll das Banlieu-Drama Ende Oktober, in Frankreich Ende November starten. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.