"Was ich denke? Nichts!": Moskauer Museumschefin gefeuert

"Wollen Sie hören, was ich über meine Kündigung denke, die ich aus den Medien erfahren habe? Nichts! Vielen Dank an alle", sagte Selfira Tregulowa (67) nach Angaben des liberalen Wirtschaftsblatts "Kommersant" am Telefon auf Anfrage. Sie war offiziell wegen "Auslaufen ihres Arbeitsvertrags" freigestellt worden.

Die Kunst-Managerin leitete seit 2015 die renommierte Tretjakow-Galerie in Moskau, die neuerdings in die Schlagzeilen geraten ist, weil sich nationalistische Besucher über "kopflose Madonnen", "unübersichtliche Apostelbilder", auf denen Judas nicht ohne Weiteres zu erkennen sei und "teuflische Interpretationen" aufgeregt hatten. Überhaupt werde "Alkoholikern und Randgruppen" im Museum zu viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Nachfolgerin arbeitete bei Gazprom

Das Kunstministerium leitete daraufhin eine Untersuchung ein und wollte von der Museumschefin wissen, wie sie die angeblichen Verstöße "gegen spirituelle und moralischen Werte" einschätzt. Die Frist dafür lief bis zum 6. Februar.

Was Tregulowa antwortete, wurde bisher nicht bekannt. Allerdings wird sie vom zuständigen Ministerium jetzt durch Elena Pronichewa ersetzt, die bisher das Polytechnische Museum und zuvor das Jüdische Museum geleitet hatte. Ihr Vater war stellvertretender Geheimdienstchef. Putin berief sie in den "Rat für Wissenschaft und Bildung". Akademische Kunstkenntnisse hat Pronichewa nicht: Sie studierte "vergleichende Politikwissenschaft" und war im Haushaltsausschuss des russischen Parlaments und beim Energieriesen Gazprom in der Finanzabteilung tätig.

"Gängiges Routineverfahren"

"Wie sich das Leben der Tretjakow-Galerie unter der neuen Direktorin verändern wird, ist noch schwer zu sagen. Aber es ist klar, dass die Moskauer sich noch lange an die vorherige erinnern werden", ist in einer Moskauer Zeitschrift zu lesen. Als Grund wird genannt, dass Tregulowa die "coolste" Museumleiterin Russlands gewesen sei und die Besucherzahlen in ihrer Amtszeit mit "Blockbuster"-Ausstellungen von 1,6 auf 2,8 Millionen jährlich gesteigert habe. Zu den "Skandalen" unter Tregulowa zähle neben mangelnden Sicherheitsvorkehrungen eine abrupt beendete Ausstellung über "tote und verfallende Ideologien" im vergangenen März.

Die behördliche Anfrage an Tregulowa hatte ein anonymer Vertreter des Kunstministeriums laut BBC mit den Worten begründet: "Das ist ein gängiges Routineverfahren. Dutzende solcher Briefe von Bürgern kommen jeden Tag zu verschiedenen Themen ins Ministerium." Es galt jedoch als ungewöhnlich, dass die Beschwerde und ihre Bearbeitung öffentlich gemacht wurden. Moskauer Kunstexperten verwiesen darauf, dass Tregulowa seit Kriegsbeginn unter Druck stand und versucht habe, sich möglichst "anzupassen", doch diese Taktik verfange nicht länger, auch deshalb, weil die Museumschefin bei der dann abgesagten Moskauer Biennale kremlkritische Kunst ausstellen wollte.

Debatte um "patriotische Kunst"

Offiziell war die Kunstschau im vergangenen November mit der Begründung storniert worden, es gebe eine "Diskrepanz zwischen der Qualität der eingereichten Kunst und dem Niveau der Galerie". Hinter den Kulissen hatte es geheißen, Tregulowa und ihr Team hätten sich gegen "patriotische Kunst" aus den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten gewehrt.

Propagandisten versuchten in ihren Telegram-Kanälen, Tregulowa unter "Korruptionsverdacht" zu stellen, was von anderen als offensichtliche "Lüge" empört zurückgewiesen wurde.