Was hinter dem Bewertungsstopp bei "Die Ringe der Macht" steckt

Es ist die wohl teuerste Serienproduktion aller Zeiten: Seit 2. September kann man die neue "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime schauen. Bewerten kann man sie – anders als bisherige Serien und Filme bei Amazon – allerdings nur eingeschränkt. Bereits vor dem Start der Serie hat der Streaming-Dienst eine Funktion eingeführt, die Rezensionen für 72 Stunden zurückhält. Zeit, in der laut Amazon geprüft werden soll, ob die Bewertungen von Bots oder Trollen stammen oder nicht. In den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung gab es deshalb kein einziges Sternchen und keine einzige Rezension zu "Ringe der Macht".

Offizieller Grund: "Review Bombing"

Der Konzern will damit offiziell sogenanntes "Review Bombing" verhindern, bei dem eine Gruppe von Menschen, denen etwas besonders missfällt, gezielt versucht, durch sehr viele, sehr schlechte Bewertungen im Netz ein Produkt schlechtzureden. Bei "Die Ringe der Macht" handelt es sich zudem um einen besonderen Fall, weil hier, man könnte sagen, politisches Review Bombing betrieben wird.

Denn es stehen vor allem die neuen Diversity-Richtlinien von Amazon in der Kritik. Richtlinien, die besagen, dass in den eigens von Amazon produzierten Serien und Filmen gewisse Quoten von Frauen, People of Color oder etwa queeren Charakteren erfüllt werden müssen. Was bedeutet, dass wir in "Die Ringe der Macht" erstmals Schwarze Hobbits, Elben und Zwerge sehen. Das ist dann auch der Hauptgrund für die Kritik an der Serie im Netz. Es geht also gar nicht in erster Linie um die Serie, deren Machart oder Handlung, sondern vor allem um die gezeigte Diversität.

Tolkien-Verehrung trifft auf Kulturkampf

Dazu kommt die teils kultische Verehrung von Tolkien in der Fangemeinde. Für manche ist Tolkiens Werk schließlich fast so etwas wie die Bibel. Schon vor 20 Jahren, als die "Herr der Ringe"-Trilogie in die Kinos kam und die Hobbits im Film von der weiblichen Halbelbin Arwen vor den Nazgûl gerettet wurden und nicht wie im Buch beschrieben vom Elben Glorfindel, hieß es: Der Feminismus macht uns den Tolkien kaputt! So ähnlich ist es auch diesmal, nur dass heute die Woken schuld sein sollen. Tolkien hat die Elben stets als sehr blass und hellhäutig beschrieben. Aus Sicht einiger Fans dürfen sie deshalb nicht einfach Schwarz sein.

Das trifft heute allerdings auf den ohnehin tobenden Kulturkampf rund um Identitätspolitik. Gerade von rechter Seite vermutet man hinter jedem Schwarzen Gesicht in einer Serie oder einem Film sofort den Kulturmarxismus. Das Ergebnis ist eine sehr explosive Mischung, die zu vielen rassistischen Kommentaren führt. Angesichts dessen wirkt der Schritt von Amazon zunächst nachvollziehbar.

Eingriff in Bewertungen betrifft jede Kritik

Ganz so einfach ist es allerdings doch nicht, denn die Prüfung der Bewertungen macht potentiell jede Kritik mundtot – auch durchaus legitime Einwände gegen "Die Ringe der Macht" ohne rassistische Pöbeleien oder pingelige Rufe nach Tolkien-Werktreue. So gibt es viele Szenen, in denen Schwarze Darsteller wie Tokens eingeblendet werden. Wir sehen dann vielleicht einen großen Schwarzen Hobbit im Anschnitt, der nachdenklich in die Ferne schaut. Sobald die Handlung beginnt, verschwindet diese Figur jedoch und bleibt auch für die weitere Geschichte irrelevant. Im Falle des Elben Arondir könnte sich das noch ändern - allerdings spielt auch der bisher nur eine Rolle am Rande.

Häufig wirkt die Serie wie "Woke-Washing", als ob Amazon uns ins Gesicht schreien würde: Schaut her, wie woke wir sind! Tatsächlich wird aber gar keine wirklich diverse Geschichte erzählt. Hauptsache, Amazon kann sich mit seiner neuen Bewertungspraxis als vorbildlicher Diversity-Konzern inszenieren. Und zusätzlich kann man den Shitstorm als Argument nutzen, nur noch die Kritik durchzulassen, die man selbst für legitim hält. Denn von nun an hat Amazon die volle Kontrolle über die Rezensionen. Der Konzern kann sich jede Kritik anschauen und gibt sich 72 Stunden Zeit, diese zu überprüfen und im Zweifelsfall zu zensieren. Und das immer öfter, auch bei anderen Serien.

Die Bewertungspraxis der Zukunft?

Das könnte durchaus Schule machen: Schon bald könnten Netflix und Co ähnliche Maßnahmen ergreifen. Denn einerseits spitzen sich die politischen Kulturkämpfe immer weiter zu. Erst vor zwei Wochen gab es einen ähnlichen Fall bei Disney plus und dessen Serie "She-Hulk", die vielen Marvel-Fans zu feministisch war. Andererseits gibt es immer mehr Streaming-Anbieter und einen verschärften Konkurrenzkampf untereinander. Umso größer wird das Interesse, das Produkt der anderen schlecht zu machen, damit die Abonnenten bei einem selbst bleiben.