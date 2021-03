Was Gutes passiert nie: So wahr ist der Film "Sag du es mir"

Ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen, ist kein unbedingt innovativer Kniff im Filmgeschäft. Bei dem Film "Sag du es mir" hält jeder Perspektivwechsel jedoch eine ziemlich große Überraschung bereit und deshalb ermöglicht das altbekannte Erzählmuster doch wieder einiges an Unvorhersehbarkeit.

Attacke ohne Grund, ohne Erklärung

"Sag du es mir" ist das Spielfilm-Debüt von Regisseur Michael Fetter Nathansky, der Film spielt in Berlin und erzählt aus dem Blickwinkel von drei Mittelschicht-Menschen, wie Silke, eine junge Frau, von der Brücke geschubst wird. Und er erzählt, was der Sturz im Leben aller Beteiligten auslöst.

Was man verraten darf, ohne zu viel zu verraten: Hinter der Attacke steckt René, eigentlich ein durch und durch sympathischer Typ. Nie würde der Zuschauer ihm zutrauen, dass er eine Frau attackiert, er selbst am wenigsten. Bis er es eben macht. Ohne Grund und ohne Erklärung.

Seine spontane Reaktion ist verständlich: So schnell wie möglich weg, eine Ärztin aufsuchen, den eigenen Kopf untersuchen lassen. Irgendwas muss da oben schließlich nicht stimmen, wenn man einfach so einen Menschen in Lebensgefahr bringt und selbst nicht weiß, warum. Aber da ist nichts, Kopf und Gehirn sind intakt.

Willkommen im Hochhaus-Milieu

Währenddessen ist Silke, die Frau, die René in den Fluss geworfen hat, längst bei sich zu Hause angekommen – in einer maximal praktischen Wohnung. Bett, Tisch, kleiner Balkon, Küche. Eine Wohnung, wie es vermutlich Hunderte in diesem Wohnungsblock gibt.

In dieser Wohnung also sitzt Silke einer Kommissarin gegenüber und versucht zu erklären, was geschehen ist: Dass sie sich über das Geländer gelehnt hat, im Glauben, etwas im Wasser gesehen zu haben, und plötzlich geschubst worden sei.

Die Kommissarin ist wenig überzeugt von der Geschichte: Frage um Frage stellt sie Silke – alle mit dem Unterton, es könnte ja auch ganz anders gewesen sein. Silke könnte auch einfach gesprungen sein und sich die Attacke nur einbilden. Dabei ist Silke zwar keine sonderlich glückliche Frau, aber sie ist auch weit davon entfernt, sich aus dem Leben und ihrer Verantwortung zu schleichen.