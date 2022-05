Sozialforscherin: Kreml benimmt sich wie eine Straßenbande

Ist Russland wirklich in die Hände von pubertären Schlägertypen gefallen, die nur das Gesetz der Straße respektieren? So jedenfalls sieht es Swetlana Stevenson von der School of Social Sciences der London Metropolitan University, Autorin des Buchs "Gangs of Russia" (2015) über den Aufstieg von Hinterhofgestalten, die es bis an die Regierungsspitze geschafft haben: "Putins herrschende Elite hat sich selbst in eine Quasi-Bande verwandelt , indem sie konsequent das Gesetz und soziale Institutionen zerstört, universelle moralische Normen demonstrativ verachtet und das soziale Gefüge erschüttert", schreibt die Forscherin in einem Beitrag für das Online-Portal "Holod".

"Wenn einer gehen will, drohen Strafen"

Die russische Gesellschaft sei insgesamt "primitiv" geworden, hinter ihrer grausamen Fassade verberge sich eine gewaltige innere Leere, die mit einem aggressiven Faschismus gefüllt werde, aber auch mit der Sehnsucht nach allerlei spirituellen Erfahrungen.

Die Parallelen, die Stevenson zwischen der Mafia und dem Kreml sieht, sind beängstigend: "Es ist sehr schwer, die Gruppe ohne Blessuren hinter sich zu lassen. Wenn eine Person geht, wird sie kollektiv ausgegrenzt, gewaltsam schikaniert und mit einer Strafe belegt, wodurch ihr alle Gelder weggenommen werden, die sie der Gruppe angeblich schuldet." Damit solle deutlich gemacht werden, dass die Einheit der Gang wichtiger sei als Verdienste und frühere Loyalitäten. Auf der Straße endeten solche Konflikte nicht selten mit schweren Verletzungen und Todesfällen.

Medwedew will "Westen in Sickergrube tauchen"

Aus der Sicht von Stevenson führte Putin mustergültig vor, wie Schlägertypen sich "idealerweise" verhalten. Unter ihm sei der Gangster-Slang zur Staatssprache geworden: "Grausamkeit, Unberechenbarkeit und rohe Gewalt flößen nicht nur Feinden, sondern auch Mitstreitern Angst ein. Bei der berühmten Sitzung des Sicherheitsrates am Vorabend des Krieges spielte Putin den grausamen Paten, der in seinem Umfeld kein Zögern duldet und bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen." Selbst die gemäßigteren Anwesenden seien gezwungen worden, martialische Stellungnahmen abzugeben, um in der herrschenden Elite zu bleiben.

Ein ehemals eher "Liberaler" wie Ex-Präsident Dmitri Medwedew schmücke sich jetzt mit einem brutalen Slang und fantasiere in seinen Kurznachrichten darüber, wie er den "Westen in eine Sickergrube" tauche. Gern droht Medwedew neuerdings auch mit einem Atomschlag - so rabiat, dass Kremlsprecher Dmitri Peskow mäßigend eingreifen musste.

"Sie beulen die Taschen aus"

Auf der Straße gelte prinzipiell das Gesetz des Stärkeren, was mit Begrüßungen wie "Was glotzt du?" oder auch "Schau mir in die Augen" zum Ausdruck gebracht werde. So ergreife der Boss sofort die Initiative und lasse keinen Zweifel daran, wer den Ton angibt. Stevenson zitiert einen Gang-Chef aus Kasan: "Ein Anführer muss eine harte und selbstbewusste Person sein, die Macht liebt und bereit ist, mit allen Mitteln dafür zu kämpfen." Schwäche könne zum Verlust der Macht und des Lebens führen.

Leere Drohungen könne sich ein Gangster auch nicht leisten, er müsse bereit sein, alle Mittel anzuwenden. Wenn er allerdings auf einen Stärkeren treffe, sei Bluffen die beste Methode: "Sie tun so, als ob sie Verstärkung erwarten und beulen ihre Taschen aus, um die angeblich dort befindlichen Waffen anzudeuten." Generell mieden Banden allerdings die direkte Konfrontation mit eindeutig Überlegenen.

Putin: "Ich war ein Tyrann"

Entschuldigungen seien nicht im Repertoire von Gangs. Wer irgendetwas zugebe, verliere sein Gesicht. Insofern sei es eine "große Ausnahme", dass sich Putin angeblich per Telefon beim israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett für die antisemitischen Entgleisungen des russischen Außenministers Sergei Lawrow entschuldigt habe. Inoffiziell natürlich - die Information darüber kam aus Jerusalem, nicht aus Moskau.

Der Vorfall zeigt demnach, wie wichtig es Putin war, nicht auch noch Israel gegen Russland aufzubringen. Womöglich ein Zeichen für die bröckelnde Macht des Präsidenten, der sich selbst mal als Ex-"Punk" bezeichnete und bekanntermaßen Erfahrungen als Schläger in St. Petersburger Hinterhöfen hat: "Ich war ein Tyrann."

Angst vor allem "Unmännlichen"

Der Umgangston in Russland ist zweifellos verroht, "ein Eimer Scheiße" inzwischen schon eine der milderen Beschimpfungen unter zerstrittenen Polit-Promis. Und auch der geradezu fanatische Hass auf "Schwulenparaden" und alles "Unmännliche" zeugt von einer Geisteswelt, wie sie üblicherweise in testosterongesättigten Verbrecherbanden anzutreffen ist. Aktuell trifft es den Eurovision Song Contest, der von kremltreuen Russen als "schwules" Event verunglimpft wird. Ein "echter Kerl" zu sein, gilt nicht wenigen in Russland als eigentliches Ziel menschlichen Strebens.