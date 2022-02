Was geschah mit Bus 670? Ein Roadmovie der anderen Art

Auch in Europa werden die Grenzen ja zunehmend undurchlässiger. Was das bedeuten kann, haben wir erfahren, als letztes Jahr Geflüchtete in Belarus an der Grenze zu Polen standen.

"Was geschah mit Bus 670?": Die mexikanische Regisseurin Fernanda Valadez definiert in ihrem Spielfilmdebüt das Roadmovie neu. Verspricht und zelebriert das Genre normalerweise die Freiheit, stößt es hier eben an eine Grenze. Prallt gewissermaßen von ihr ab. Schlimmer noch: der Aufbruch endet oft mit dem Tod. Valadez legt in ihrem Film zwei Routen übereinander, als wäre die zweite von der ersten abgepaust. Eine mexikanische Mutter fährt und reist ihrem verschwundenen Sohn hinterher.

Eine Mutter sucht ihren Sohn. Lebt er noch?

Magdalena, eine Frau Ende vierzig, begibt sich auf die Suche nach Jesús, der vor ein paar Monaten mit seinem Freund Rigo den Bus 670 bestiegen hat, Richtung USA. Dann wird seine Leiche gefunden. Angeblich. Magdalena weigert sich, Jesús für tot erklären zu lassen. Sie will es genau wissen. Sie möchte die Umstände seines Verschwindens erforschen, vor allem für ihr eigenes Seelenheil.

Ihr Sohn könnte tot sein, vielleicht aber auch nicht, sagt sie. Sie reist ihm also nach. Und sie begegnet einer Art Ersatzsohn – Miguel, einer bewusst als Gegenpart ausgedachten Figur, die gewissermaßen gegen den Strom schwimmt. Im Film fungiert sie als eine Art Spiegel für alle anderen, weil sie sich anders verhält als erwartet. Miguel überquert die Grenze von den USA nach Mexiko. Er will zurück.