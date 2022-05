"Was für eine Schande": Publikum rebelliert am Bolschoi-Theater

Dass die Programmänderung politische Motive hatte, daran lassen Putins Lieblingsblatt "Komsomolskaja Prawda" und andere Moskauer Medien keinen Zweifel. Serebrennikow habe "pazifistische Posts" verbreitet, Kulyabin, der sich in Prag aufhalten soll, habe in Nowosibirsk 2015 mit einer "skandalösen" Aufführung von Wagners "Tannhäuser" die "Gefühle der Gläubigen" verletzt.

Tatsächlich hatte der junge und sehr "wilde" Regisseur den Titelhelden als Jesus mit halbnackten Verführerinnen im "Venusberg" gezeigt. Kulyabin begründete sein Konzept damals mit dem Hinweis, er habe nach Bildern gesucht, die ebenso viel "moralische Empörung" auslösen sollten wie Tannhäusers Loblied auf den Sex.

Kritik an Kartenrückgabe: "Das ist höllisch!"

Auf dem Telegram-Kanal des Bolschoi tobt seit den Absagen ein wüster Kampf der Ticket-Besitzer. Sie schimpfen, die Stornierungen seien eine "Respektlosigkeit", zumal viele seit langer Zeit auf der Jagd nach den Karten gewesen seien: "Was für eine Schande!" Andere wähnen sich in einem "Albtraum": "Ich warte seit drei Jahren auf eine Aufführung von 'Nurejew'. Ich brauche 'Spartacus' nicht." Und weil es beim Kartenumtausch wohl Probleme gab, schäumte die Volksseele: "Das ist höllisch!" Gemeint war damit die Regelung, dass Karten nur an der Abendkasse persönlich von denen zur Rückerstattung eingereicht können, die namentlich auf den Tickets vermerkt waren. Für "Sonderveranstaltungen" nimmt das Bolschoi überhaupt keine Karten zurück.

Protestaktion vor dem Bolschoi gegen den Krieg

Die zu Sowjetzeiten sehr gefragte Sängerin Olga Kormuchina (62) begrüßte dagegen die Stornierung von "Nurejew" mit den Worten, es sei Zeit für eine "Patriotisierung" des Publikums, die sie sich wohl von "Spartacus" erhofft.

Unterdessen fand in Moskau, auf dem Platz direkt vor dem Bolschoi-Theater eine Protestaktion gegen den Krieg statt, Titel: "Russische Welt", wie auf Twitter dokumentiert wurde. Die Aktivisten teilten dort mit, sie wollten "anprangern, was in der Ukraine passiert" und zeigen, dass die russische Flagge "ein Symbol für die Zerstörung der Welt und den Tod von Zivilisten geworden" sei. Auf den Fotos ist zu sehen, wie eine Frau in Army-Klamotten mit "blutverschmiertem" Mund und einer russischen Flagge in der Hand auf eine "Leiche" unter einem weißen Laken tritt.

In den russischen Maiferien, die am Montag mit dem alljährlich gefeierten "Tag des Sieges" und einer großen Parade zu Ende gehen, ist das ein bemerkenswerter Vorgang.