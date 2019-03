So kam Filmemacher Marcus H. Rosenmüller auf "Trautmann"

Es gab mal eine Zeit, da wurde in Fußballerkabinen noch geraucht - vor dem Spiel und nach dem Spiel. Lang ist das her. Doch das ist nicht das Aufsehenerregende im bewegenden Spielfilm "Trautmann". Vielmehr ist es die Lebensgeschichte des Torhüters, die hier erzählt wird: Bernd "Bert" Trautmann. Ein Deutscher, der im Zweiten Weltkrieg in englische Kriegsgefangenschaft geriet und aufgrund seiner außergewöhnlichen fußballerischen Begabung zum gefeierten und bis heute legendären Torwart von Manchester City aufstieg in den 50er- Jahren. Noch heute sprechen einen Taxifahrer in Manchester auf diesen "Bert Trautmann" an, erzählte der Sportkommentator Marcel Reif vor einigen Tagen bei der Münchner Weltpremiere des Spielfilms "Trautmann", der diese Woche im Kino startet. Knut Cordsen hat mit Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt, ist länger tot") gesprochen, dem Regisseur des Films.

Knut Cordsen: Herr Rosenmüller, Sie sind Jahrgang 1973, 50 Jahre nach Bernd Trautmann zur Welt gekommen. Wie und wann sind Sie auf seine Geschichte gestoßen?

Marcus H. Rosenmüller: Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Das war im Schneideraum zum Kinderfilm "Die Perlmutterfarbe", und der Produzent Robert Marciniak kam mit dieser Geschichte auf mich zu und fragte mich, ob ich davon wüsste. Damals hat der Peter Čech bei der Europameisterschaft mit einer Gesichtsmaske gespielt. Robert erinnerte sich daran, dass sein Vater ihm immer von Bernd Trautmann erzählt hatte, dass der sich in den 50ern in Manchester das Genick gebrochen und weitergespielt hat. Dann hat er mir die Biographie mitgegeben. Und die war so spannend, deswegen wollte ich den Film machen.

Sie haben ihn – er ist 2013 gestorben – ja noch kennengelernt, Sie haben sich 2009 einige Tage mit ihm unterhalten in Valencia und die Informationen, die Sie von ihm selbst aus erster Hand bekommen haben, dann auch verwerten können fürs Drehbuch!?

So ist es. Wir waren damals eine Woche bei ihm - der Christian Lerch, Robert Marciniak und ich - und haben Trautmann wirklich ausführlich interviewt. Er war sehr redselig. Er war sehr kooperativ - auch weil wir gesagt haben, wir wollen nicht den Fokus auf diesen Genickbruch legen, sondern auf ganz andere bewegende Erlebnisse in seiner Biografie. Und so hat er uns detailliert erzählt. Das Material war so reichhaltig, dass es einfach gedauert hat, bis wir da zusammen das Drehbuch entwickelt haben.