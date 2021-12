Was Esoterik mit Impfgegnern zu tun hat

Bayern liegt zurück beim Impfen. Im Vergleich der Bundesländer rangiert der Freistaat im unteren Drittel. Dafür hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine Erklärung: Impfskepsis habe in Bayern eine lange Tradition, so Söder in seiner letzten Regierungserklärung.

"1807 hat Bayern eine Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Es gab damals heftigen Widerstand." Es habe sogar eine Zeitschrift der Impfgegner gegeben. "Dort wurde die Sorge geäußert, es könnten einem von dem Kuhpocken-Impfstoff tatsächlich Kuhohren wachsen." Impfgegner von damals fänden sich heute wieder bei der AfD, den Querdenkern und unter Reichsbürgern, so Ministerpräsident Söder im Bayerischen Landtage.

Aber damit nicht genug. "Es gibt auch in anderen Bereichen große Skepsis, gerade in Bayern und im Alpenraum", sagt der Ministerpräsident. "Insbesondere im Bereich der Esoteriker, die einen anderen Ansatz verfolgen. Zum Beispiel eine gewisse Skepsis gegenüber der Wissenschaft."

Was bedeutet Esoterik?

Stimmt dieses Pauschalurteil? Das Wort "eso" komme aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "innen", erklärt Christoph Bochinger von der Universität Bayreuth. "Der Komparativ dazu ist esoteros. Das bedeutet, es gibt einen ein äußeren Kreis im Vergleich zu einem inneren Kreis." Im inneren Kreis sehen sich die Anhänger verschiedener Strömungen, die sich beispielsweise durch ein eine spirituelle Lehre oder Lebensweise von der Außenwelt, dem äußeren Kreis, abzuheben glauben.

Der Bayreuther Religionswissenschaftler fordert beim Begriff Esoterik eine differenziertere Darstellung. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, die politisch den Grünen nahe steht, zeige zwar, dass unter Querdenkern in Baden-Württemberg vermehrt Personengruppen vorkommen, die man als "esoterisch" bezeichnen könnte. Jedoch gebe es auch viele Menschen, die sich rein aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen wollen, so Bochinger. "Man kann es nicht auf eine bestimmte Gruppe abschieben. So viele Esoteriker gibt es gar nicht in Bayern, dass sie 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen würden."

Die Basler Soziologin Nadine Frei und ihr Kollege Oliver Nachtwey haben im Auftrag der Böll-Stiftung die Querdenker-Szene in Baden-Württemberg untersucht. Demnach rekrutiert sich die Szene vor allem aus dem anthroposophischen und alternativen Milieu. In beiden Milieus sind Ganzheitlichkeit, Individualität, Selbstbestimmung und Naturverbundenheit starke Bezugspunkte.

Der Glaube an "höhere Erkenntnisse"

Ob Anthroposophie, Theosophie oder Alltagsesoterik - die gesamte Szene der esoterischen Weltanschauungsmodelle eint der Glaube, Zugang zu einer höheren Erkenntnis zu haben, sagt der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, Matthias Pöhlmann. "Es handelt sich letztendlich um ein Überwissen, das nur Erleuchteten, sensitiven und sensiblen Menschen zugänglich ist."

Deutlich werde das bei Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie und Vater der Waldorfschule. "Er hat behauptet, dass er Zugang zur Akasha-Chronik hat, einer Art Weltgedächtnis", sagt Pöhlmann, "und dem entnimmt er seine weltanschaulichen Erkenntnisse.“

Dieser vermeintlich höhere Erkenntnisanspruch richte sich dann gegen den wissenschaftlichen Erkenntnisanspruch, so Pöhlmann. Damit verbunden sei eine generelle Skepsis im Hinblick auf die Medizin.

Esoterische Impfgegner

Gegenüber dem Impfen gebe es aktuell im esoterischen Bereich verschiedene Abwehrhaltungen, so Pöhlmann. Vor allem gehe es dabei um Angstszenarien. "Es wird gewarnt, dass man sich keine unbekannten Stoffe zuführen lassen sollte, weil sich das auf die Identität auswirken könnte."

Eine Esoterikerin habe ihm einmal gesagt, Impfen würde das Karma beschädigen. "Und es gibt die Verschwörungserzählung, dass man durch das Impfen als Untertan gefügig gemacht werden soll."

Esoterik als Bewältigung

Heute sei Esoterik tief verwurzelt in der Gesellschaft und im Alltag, so der evangelische Theologe Matthias Pöhlmann. "Die Esoterik hat ein feines Sensorium für gesamtgesellschaftliche Krisenlagen entwickelt. Die Pandemie ist eine große Katastrophe und da erleben viele Kontrollverlust." Spirituelle Aspekte sind da für viele wichtig, und viele finden sie nicht in der Kirche.

Die gesamte Situation fordere Erklärung, Interpretation und Bewältigung, erklärt der Weltanschauungsbeauftragte der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Esoterische Sichtweisen oder Praktiken seien deshalb für viele ein Mittel, um mit der Krise umzugehen.