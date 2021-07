Was eine kleine Buchhandlung aus Oberbayern so erfolgreich macht

Mit dem Buchhandlungspreis soll die Arbeit kleiner, inhabergeführter Buchhandlungen gewürdigt werden. Heute Abend wird die Auszeichnung verliehen - und zwar nicht online, sondern analog: Die Nominierten reisen deshalb nach Erfurt. Auch Gabriele Kellner macht sich auf den Weg: Sie betreibt die Buchhandlung "Barbaras Bücherstube" in Moosburg a.d. Isar, einer Stadt in Oberbayern mit rund 21.000 Einwohnern. Sie wurde 2019 bereits von Kunstminister Bernd Sibler als "Beste Buchhandlung Bayerns" ausgezeichnet. Was ist das Geheimrezept des kleinen Buchladens aus Oberbayern?

"Menschen in der Buchhandlung zusammenbringen"

"Wir versuchen wirklich, zum kulturellen Leben beizutragen", erzählt die Inhaberin Gabriele Kellner. Sie versuche auch, sich mit anderen Geschäften zu vernetzen. Aber ihr wichtigster Schwerpunkt liege auf der Leseförderung: "Wir sind sehr gut mit allen Schulen vernetzt." Vor der Pandemie ging Gabriele Kellner oft auch direkt an die Schulen und stellte im Unterricht Bücher vor. Und sie organisiert mit ihrem Team regelmäßig Veranstaltungen in der Buchhandlung - etwa zum Welttag des Buches: "Wir versuchen die Menschen in der Buchhandlung zusammenzubringen."

In der Corona-Zeit hat es der Buchhandlung geholfen, dass sie gut in der Stadt Moosburg vernetzt ist und ein treues Stammpublikum hat. Aber wie ist die Stimmung in anderen Buchhandlungen in Bayern? Gabriele Kellner tauscht sich immer wieder aus: Auch von anderen Buchhandlungen in kleinen Orten oder Stadtteil-Buchhandlungen hat sie gehört, dass sie einigermaßen gut durch die Krise gekommen seien. Da hätten es Buchhandlungen in anonymen Großstädten sicher schwerer, weil sie meist auf Laufkundschaft angewiesen seien.

Anderen Bücher nahebringen, die einen selbst begeistern

Die Buchhändlerin ergänzt: "Wir haben aber auch einen gut gehenden Internetshop, der wird von den Kunden sehr stark genutzt wird." Viele Buchhandlungen haben in der Pandemiezeit einen Online-Shop aufgebaut. Der kann zwar nicht die Kundschaft zurückholen, die schon seit langem auf Internetriesen wie Amazon umgestiegen ist, aber sie hat den Kunden in den vergangenen Monaten einen wichtigen Service geboten. Für September hat Gabriele Kellner wieder erste Buchvorstellungen geplant - in Kooperation mit der Volkshochschule. Nach welchen Kriterien wählt ihr Team die Bücher aus, die sie den Menschen nahezubringen versucht? "Wir schlagen tatsächlich vor allem das vor, was uns selber begeistert hat", erzählt Gabriele Kellner.

Würdigung inhabergeführter Buchhandlungen

Alle Gewinner erhalten ein Gütesiegel verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro (100 Buchhandlungen), 15.000 Euro (fünf) oder 25.000 Euro (drei). Mit dem undotierten Gütesiegel wurden zehn Buchhändler mit einem Jahresumsatz über einer Million Euro ausgezeichnet. In diesem Jahr haben sich 366 Buchhandlungen beworben.