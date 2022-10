Was die neuen Bücher von Andrej Kurkow verbindet

Historischer Roman: "Samson und Nadjeschda"

In eben dieser Zeit spielt auch Andrej Kurkows jüngster Roman, der kürzlich ebenfalls auf Deutsch erschienen ist: "Samson und Nadjeschda". Samson, ein junger Mann, gerade so erwachsen, ist während der Wirren des Umsturzes in der Stadt unterwegs, da wird sein Vater von vorbei galoppierenden Kosaken enthauptet. Auch Samson selbst bekommt einen Säbelhieb ab und verliert sein rechtes Ohr.

Trotz des historischen Settings schlägt Kurkow in seinem Roman einen beinah märchenhaften, und im Übrigen betörenden Ton an. Zu seiner Überraschung stellt Samson fest, dass, wenn er seine abgeschlagene Ohrmuschel irgendwo liegen lässt, hören kann, was dort vor sich geht, selbst wenn er sich selbst ganz woanders befindet. Das Ohr wirkt wie eine Wanze, eine Abhöranlage. Das hilft ihm nicht nur, Gefahren frühzeitig zu erkennen, sondern erweist sich auch als Vorteil, als Samson – eher zufällig – bei der Miliz unterkommt. Kurkow nennt "Samson und Nadjeschda" einen Krimi. Tatsächlich ermittelt Samson – im Auftrag der Polizei und beflügelt von einer erwachenden Liebe zur patenten Jung-Bolschewistin Nadjescheda – im Mordfall an einem Kiewer Schneider.

Parallelen zu "Tagebuch einer Invasion"

Samsons eifrige Bemühungen, den Mord an einem einzelnen aufzuklären, während ringsum tagtäglich hunderte sinnlos hingemetzelt werden, mögen schrullig wirken. Tatsächlich stellen sie aber den Versuch dar, in einer aus den Fugen geratenen Welt wenigstens ein kleines Scharnier wieder einzurenken, indem ein Täter gefasst und Gerechtigkeit wiederhergestellt wird.

"Samson und Nadjeschda" ist zwar erst jetzt auf Deutsch erschienen, Kurkow hat das Buch aber bereits vor zwei Jahren geschrieben. Gleichwohl kommt einem der junge Samson – ein Held ohne Arg, fast schon naiv – bei der Lektüre von Kurkows "Tagebuch einer Invasion" wieder in den Sinn, wenn er dort über seine Landsleute schreibt: "Geopolitische Leichtgläubigkeit ist ein weiterer unglücklicher Umstand der ukrainischen Gesellschaft."

So wie "Samson und Nadjeschda" eine extrem schmerzliche Coming-Of-Age-Geschichte darstellt, erzählt Kurkows Kriegstagebuch vom grausamen Erwachen einer Nation in einer neuen Wirklichkeit. Dass die sich so schnell nicht wieder zum Besseren verändern wird, daran besteht für den Autor kein Zweifel. Die Fortsetzung seiner Chronik hat er bereits angekündigt: "Ein Krieg endet nie an einem bestimmten Datum in einem bestimmten Jahr. Der Krieg geht so lange weiter, solange Menschen weiterhin an seinen Folgen, an den Wunden, die sie durch die Bombardierung erlitten haben, sterben."

