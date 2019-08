Was die italienische Kunstmafia mit München zu tun hat

Statuen, Münzen, altgriechische und römische Vasen: Diese und andere kostbarste Gegenstände konnten die Ermittler der Operation Demeter in Italien beschlagnahmen. Den Verhafteten konnte nachgewiesen werden, dass sie einer kriminellen Organisation angehörten, die mit illegalem Kunsthandel viel Geld machte. Mit den Ermittlungen wurde schon 2014 begonnen, aber erst im Juli 2018 kam der große Knall, der zu Verhaftungen und zur Beschlagnahmung von mehr als 3.000 antiken Objekten führte, die einen geschätzten Wert von mehr als 20 Millionen Euro haben.

Unter den Verhafteten befanden sich professionelle 'tombaroli'. So werden in Italien Kunsträuber genannt. Renato Sole, Kunsthistoriker aus Palermo, verfolgt für die Fachpresse die Ermittlungen der Polizei: "Chef der im vergangenen Juli aufgedeckten Diebesorganisation war Francesco Lucerna, damals 72 Jahre alt. Ein professioneller 'tombarolo'. Lucerna und sein Team kümmerten sich, wie die Ermittlungen ergaben, um alles: von der Grabung bis zum Verkauf der antiken Funde."

Bande auch in München aktiv

Lucerna und andere Kunstdiebe, so enthüllte die Operation Demeter, standen aber nicht nur mit Kunsthändlern und -sammlern sowie Kunstexperten in Mittel- und Norditalien in Kontakt: "Die Bande hatte Beziehungen", ergänzt Sole. "Wie die Ermittlungen ergaben, auch mit verschiedenen Kunsthistorikern im Ausland, wie etwa mit Thomas Milian Veres, der in Großbritannien bekannt zu sein scheint."

Je weiter die italienische Anti-Mafia-Polizei und die Carabinieri-Sondereinheit zur Aufdeckung von Kunstdiebstahl ermittelten, um so deutlicher wurden die internationalen Dimensionen des sizilianischen Rings von Kunstdieben.

Wie aus dem halbjährlich erscheinenden Anti-Mafia-Bericht des italienischen Innenministeriums hervorgeht, wurden im Rahmen der Operation Demeter Rechtshilfeverfahren für Großbritannien, Spanien und Deutschland gestellt. Auch in München.

Die italienischen Ermittler wollen herausfinden, inwiefern zwei Münchner Auktionshäuser an dem Handel mit sizilianischer Raubkunst, vor allem aus den archäologischen Gebieten bei Agrigent und Caltanisetta, beteiligt sind. In diesem Zusammenhang wurden bereits einige Verdächtige im baden-württembergischen Ehingen verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, als Kontaktpersonen zwischen der süditalienischen Bande und den Münchner Kunsthändlern fungiert zu haben.

Die italienischen Ermittler nennen keine Namen und weitergehende Hintergründe zu den Ermittlungen in Bayern. Doch zu vermuten ist, dass in München die Raubkunst aus Italiens Süden gewaschen wird, also mit Hilfe gefälschter Herkunftsnachweise ganz offiziell in den Kunsthandel gelangt.

Kunstraub ist ein großes Problem für die Behörden

Nicht nur in Sizilien sind Kunstdiebe ziemlich aktiv. In ganz Süditalien werden die Behörden mit dem Phänomen professionellen Kunstraubs nicht mehr fertig. Es vergeht kein Monat, ohne dass Kunstdiebe in die Schlagzeilen geraten. Wie zuletzt Ende Juli in einem Bericht des kalabresischen Lokalfernsehsenders RTC Telecalabria: "Unter den Dutzenden von Objekten befand sich auch eine barocke Madonna der neapolitanischen Schule. Objekte, die von der Carabinierieinheit gegen Kunstdiebstahl in Reggio Calabria sichergestellt werden konnten. Aufgedeckt wurde eine Bande, die Kunst in ganz Süditalien ausgraben und auch aus Kirchen und Museen stehlen ließ, um sie mit Hilfe kalabresischer Kunsthändler ins Ausland verkaufen zu können, nach Frankreich etwa, nach Avignon und Montpellier."

Der Umstand, dass nicht vereinzelte Kunstdiebe auf eigene Faust, sondern die organisierte Kriminalität, also die Mafia, im illegalen Kunsthandel mitmischt, macht es Ermittlern besonders schwer, die einzelnen Fälle aufzudecken.

Denn die Mafia verfügt über ausgezeichnete Beziehungen im Ausland. Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen im internationalen Drogenhandel wissen die Bosse ganz genau, wie sie Kontrollen umgehen und ihre Waren im In- und Ausland mit Hilfe korrupter Zwischenhändler platzieren können. Insofern, da sind sich die italienischen Ermittler sicher, würde es nicht verwundern, wenn auch deutsche Kunsthändler den Verlockungen der Kunstmafia nachgeben.