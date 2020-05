vor etwa einer Stunde

Was die Corona-Pause für angehende Ballett-Tänzer bedeutet

Vormittags Schule, Nachmittags Ballettunterricht - so sieht ein Tag an der renommierten Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater in München normalerweise aus. Nicht aber in Corona-Zeiten. Trotzdem müssen sich die Tänzerinnen fit halten.