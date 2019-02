Was der Rückbau von Städten über die Gegenwart verrät

Rein baulich handelt es sich um einen ewig langen Klotz aus Beton, 35 Meter hoch, ein modernes Gebäude, dem die historische Fassade als Behauptung nur vorgemauert wurde. Steril und ohne Patina. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die sich viel mit Rekonstruktionen beschäftigt, spricht von "Architektur aus dem Archiv" – und weist darauf hin, dass jede historische Kopie eigentlich von der Frage begleitet werden sollte, warum wir uns in welche Geschichte zurückbauen.

Assmann bevorzugt die Vielfalt sowie den Dialog statt der Kontroverse. Wenn sie von der Vielgestaltigkeit der Stadt spricht, darf man nicht vergessen, dass die nie so einheitlich, heil und geschlossen war, wie das die Traditionalisten in ihrer Begeisterung über Rekonstruktionen jetzt gerne behaupten. In Berlin ist die Hoffnung auf die nun stattfindende Vervollständigung der historischen Mitte purer Unsinn. Das lässt sich schön auf den historischen Aufnahmen des Fotografen Leopold Ahrendts studieren. Dem neuen Schloss fehlt etwa der kleinteilig charmante Apothekenflügel vom Ende des 16. Jahrhunderts, der 1950 endgültig abgerissen wurde. Und auch auf die wundersam gestückelte Ostfassade hat man verzichtet. Jetzt steht dort eine monoton einfallslose Rasterfassade, weil das Schloss auch eine moderne Flanke erhalten sollte, um so seine Gegenwärtigkeit zu betonen. Eine seltsame Idee, nicht Fisch und nicht Fleisch.

Sehnsucht nach dem Authentischen

In der Zeit, in der der Fotograf Leopold Ahrendts "Berlin als Residenzstadt" abbildete, zwischen 1854 und 1870, kurz vor der Reichsgründung also, verdoppelte sich die Einwohnerzahl Berlins. Man spricht von einer Bevölkerungsexplosion, damals verursacht durch die Ansiedlung großer Industriebetriebe sowie durch Eingemeindungen. Die Regierung kaufte ganze Innenstadtviertel auf, um sie mit repräsentativen Großbauten zu besetzen. Es gab Proteste gegen die Umwandlung der beschaulichen Residenzstadt in eine zukünftige Weltmetropole – und nicht wenige vermissten um 1860 schon das alte Berlin. Wer ehedem verschwundene Gebäude rekonstruiert, baut an nostalgisch verfälschten Geschichtsbildern.

Die Rekonstruktion des Berliner Schlosses gaukelt eine Kontinuität vor, die es nie gab. Das mag für den einen oder anderen identitätsstiftend sein, oder auch nicht. Eines steht fest: Ein Schloss ist noch nicht genug. Beim Verein Berliner Historische Mitte e.V. kann man eine Petition unterschreiben für die "Wiedergewinnung der Stadtidentität". Für viele Bürger geht es um die "REURBANISIERUNG auf dem historischen Stadtgrundriss zwischen Nikolaiviertel und Hackeschem Markt". Ganze Viertel sollen revitalisiert werden. Man wolle eine lebendige Mitte schaffen, heißt es, die gleichzeitig eine hohe Aufenthaltsqualität biete.

Von einem Urban Return ist die Rede, wobei zumindest die damit verbundene Verbannung der Autos aus der Mitte der Stadt als fortschrittlich bezeichnet werden kann. Umwelttechnisch lässt sich diese Argumentation in den Zeiten von Co2- und Stickoxid-Debatten nachvollziehen. Im Grunde geht es aber um tiefere emotionale Schichten der Verortung und Selbstbestimmung. Eben erneut um die Frage: Wie lässt sich eine verwundete Stadt heilen? Wie entsteht dadurch Identität? Was braucht es dafür? Das sind Prozesse, mit denen sich der in Wien geborene und an der Uni in Luzern arbeitende Historiker Valentin Groebner in vielen Vorträgen beschäftigt – gerade ist sein Buch "Retroland: Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen" erschienen.