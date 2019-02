Was das Jahr 1979 mit unserer Gegenwart verbindet

Schon den Zeitgenossen war bewusst: 1979 ist ein besonderes Jahr. Der Philosoph Jürgen Habermas etwa veröffentlichte damals einen Sammelband mit „Stichworten zur geistigen Situation der Zeit“. Darin ist von einer „neuen Unübersichtlichkeit“ die Rede, ein Befund, der uns – vierzig Jahre später – seltsam vertraut erscheint. Der Historiker Frank Bösch erzählt in seinem Buch von insgesamt zehn zentralen Ereignissen des Jahres 1979, darunter von der Zweiten Ölkrise, vom Besuch Papst Johannes Pauls in Polen oder vom Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. Ein globaler Schlüsselmoment ist auch die Islamische Revolution im Iran. Mit diesem Umsturz wurde einerseits der politische Islam global bestimmend. Andererseits haben in ihm auch die heutigen Spannungen in der islamischen Welt eine wichtige Ursache.

"Die Iranische Revolution hatte den Anspruch, auf die gesamte islamische Welt auszustrahlen, sie zu exportieren", sagt Frank Bösch, Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. "Und die wichtige Großmacht Saudi-Arabien fühlt sich hier herausgefordert. Hinzu kommt, dass gleichzeitig ein Anschlag, eine Besetzung in Mekka dazu führt, dass das saudische Königshaus ebenfalls einen stärkeren konservativen Kurs fährt. Es entsteht eine Rivalität zwischen Iran und Saudi-Arabien - die schon vorher angelegt war, aber mit neuer Vehemenz -, die ebenfalls gegenwärtig entscheidend ist."

Beginn der Globalisierung

Frank Bösch schreibt nicht die Geschichte eines einzigen, welthistorisch durchaus bedeutenden Jahres. Vielmehr nimmt er die 70er und auch die 80er Jahre in den Blick. 1979 ist gewissermaßen ein Kulminations- und Wendepunkt in diesem Zeitraum – und überhaupt in der Epoche des Kalten Krieges. Allzu gerne wurde und wird diese Ära einer hauptsächlich bipolaren Welt als erratischer Block betrachtet, Anfang: 1945, Ende 1989/91. Die Perspektive, die Frank Bösch nun eröffnet, bricht diese klassische Sichtweise auf und stellt – am Beispiel einer Reihe von historischen Zäsuren – die Frage nach Kontinuitäten über das Ende des Kalten Krieges hinaus.

1979 ist auch das Jahr, in dem Deng Xiaoping die Öffnung Chinas ausrief und in dem Margret Thatcher zur britischen Premierministerin gewählt wurde: zwei Marksteine auf dem Weg zur Globalisierung, in unsere Zeit. "Das Interessante ist, das wir 1979 bei diesen Umbrüchen sehen können, dass Globalisierung nicht etwas Abstraktes ist, was von oben gemacht wird", erklärt Frank Bösch. "Sondern von einzelnen Menschen in Entscheidung. Sei es, dass Margret Thatcher beispielsweise im Finanzwesen den grenzübergreifenden Finanzverkehr liberalisiert. Oder sei es, dass in China Deng Xiaoping Reformen durchführt, um Joint Ventures mit der Welt, um Freihandelszonen zu schaffen, wo westliche Unternehmen in China investieren können, damit China zur Exportmacht wird."