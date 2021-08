Was bringt die Gamescom 2021?

Normalerweise tummeln sich anlässlich der Gamescom hunderttausende Gamer und Gamerinnen auf dem Köner Messegelände, testen VR-Brillen und Konsolen und schnuppern natürlich hinein in die neusten Videospiele auf dem Markt. Die Gamescom 2021 aber wird, genauso wie die vorherige, pandemiebedingt nur digital stattfinden. Ein Verlust sicher, aber für die Branche ein verkraftbarer. Schließlich blickt diese auf ein bombastisches Geschäftsjahr zurück.

Umsätze explodieren, aber wer profitiert?

Die Games-Branche gehört zu den wenigen Gewinnern der Pandemie: In Deutschland wuchs der Spielemarkt letztes Jahr um spektakuläre 32 Prozent. Es wurden Umsätze im Wert von acht Milliarden Euro erzielt. Allerdings profitieren davon nicht alle: "Diese Umsätze führen leider nicht dazu, dass viel von dem Geld in den Taschen der Entwicklerinnen und Entwickler aus Deutschland landet", sagt Felix Falk vom Branchenverband "game". Denn der Hauptabsatz werde mit Spielen gemacht wird, die nicht in Deutschland produziert wurden.

Anders gesagt: Das Industrieland Deutschland ist in Sachen Spielentwicklung ein Entwicklungsland. Inwieweit und wann die neue Games-Förderung des Bundes da hilft, bleibt abzuwarten. Jenseits der Probleme deutscher Spieleentwickler blüht das Medium und Kulturgut "Videospiel" allerdings auf: Das Angebot, die Ideen, die Plattformen, die Spielenden – für alle wird es da immer schwieriger, angesichts dieser Vielfalt den Überblick zu behalten. Die Gamescom hat dieses Jahr trotzdem zwei Trends ausgemacht:

"Der eine Trend heißt 'Mehr Games für weniger Geld'. Denn eine ganz große Anzahl von Spielen ist heute völlig kostenlos spielbar," sagt Falk. Fans investierten in solche sogenannten Free-to-Play-Spiele trotzdem ganz gerne, etwa um sich für ein kleines Entgelt die eigene Spielfigur nach persönlichem Gusto zu gestalten. "Aber viele Menschen spielen auch komplett kostenfrei. Und selbst wenn Spiele nicht kostenlos sind, dann zeigt der Trend, dass immer mehr Spiele in günstigen Abo-Diensten enthalten sind."

Verschiebung des Geschäftsmodelles

Diese Verschiebungen bei den Monetarisierungsmodellen für Games haben jedoch Konsequenzen: Smartphones werden immer wichtiger als Spielgerät. Hier werden auch die meisten der berüchtigten "Mikrotransaktionen" getätigt. Schließlich gleichen diese Finanzierungstechniken der Entwickler in den Augen von Gesetzgebern weltweit häufig dem Glücksspiel. Auch der "Game Pass" verändert den Spielekonsum. Solche Abo-Dienste führen zu einer langsamen "Netflixisierung" der Spielwelt. Dabei sind die inhaltlichen und kulturellen Auswirkungen all dieser Effekte noch nicht abzusehen.

"Der zweite Trend ist das Live-Streaming", sagt Falk. "Das heißt, ich nehme mich auf als jemanden, der ein Spiel spielt und präsentiere das dann live einer Community, mit der ich in Austausch trete." Das Live-Streaming sei in etwa das Lagerfeuer der digitalen Zeit und als Phänomen gerade im letzten Jahr ganz deutlich gewachsen.

Gibt es zu viele Inhalte?

Diese Entwicklung stellt auch die Frage der Nachhaltigkeit innerhalb der heutigen Aufmerksamkeits-Ökonomie. Es gibt immer mehr und immer speziellere Inhalte. Zugespitzt gesagt: Wenn alle streamen, wer soll dann noch zuschauen? Analog zum Radio: Wenn alle einen Podcast machen, wer soll dann noch Podcasts zuhören? Zuschauen sollen die Game-Fans jetzt jedenfalls erstmal der Gamescom, deren Programm nur online stattfindet. Sie beginnt mit einer großen Eröffnungsshow mit dem schillernden US-amerikanischen Games-Moderator Geoff Keighley. Es folgen die Spielvorstellungen fast aller großen und kleinen Spielverlage und der Gamescom Congress, einer der spannendsten Veranstaltungen während der Messe:

"Ein Schwerpunktthema wird das Lernen mit Games im Schulalltag sein", sagt Falk. "Gleichzeitig Games-Technologien und Fragen wie: Welche Chancen bieten Games im Gesundheitswesen? Welchen Stellenwert haben Games im Miteinander?"

Ob analoge Messen mit Menschenmassen und teuren Messeständen für ein zutiefst digitales Produkt wie Games so wichtig sind, dass sie wiederkommen, ist noch offen. Aber auch online dürften Gamescom und Gamescom Congress nicht nur für Gamer, sondern auch für das breit interessierte, nicht zwingend spielende Publikum viel bieten. Das Tolle: Der Eintritt ist frei, Akkreditierungen braucht es nicht.